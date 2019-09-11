Театр классического балета отметит юбилей Касаткиной культовыми постановками

Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева продолжает праздничную программу, приуроченную к 85-летнему юбилею Наталии Касаткиной. Весь сезон театра 2019-2020 посвящен юбилею его художественного руководителя.

В течение сезона на ведущих сценах Москвы пройдут лучшие спектакли Театра классического балета. Ярким событием осени станет показ одного из знаковых спектаклей Касаткиной и Василёва – балета Андрея Петрова "Сотворение мира". В его основу легла история Адама и Евы по мотивам знаменитых рисунков Жана Эффеля. "Сотворение мира" было одним из любимых произведений самого композитора, соединившего в балете принципы серьезной симфонической музыки с элементами джаза. За более чем 30-летнюю историю спектакля зрительский интерес к нему не ослабевает, и сегодня постановку причисляют к классике отечественного и мирового балетного искусства.

Зрители смогут увидеть "Сотворение мира" 12 сентября 2019 года на Новой сцене Большого театра, а 5 октября в Государственном Кремлевском дворце будет показан балет "Лисистрата" на музыку дочери композитора Ольги Петровой, поставленный Наталией Касаткиной и Владимиром Василевым по одноименной комедии Аристофана. По сюжету пьесы женщины под предводительством мудрой Лисистраты решают положить конец войне весьма хитроумным способом – отказав мужьям в исполнении супружеского долга. Поставленные перед выбором "война или любовь" мужчины покоряются чувствам.

Кульминацией юбилейного сезона станет премьера нового спектакля в постановке Наталии Касаткиной – балета "Кракатук" на музыку Эдуарда Артемьева. Премьерные постановки будут представлены на Исторической сцене Большого театра 11 и 12 января 2020 года.