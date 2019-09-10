"Миссис Мира" Юлия Авакян: Любовь важнее бриллиантов!

Имя Юлии Авакян из Санкт-Петербурга хорошо известно ценителям прекрасного. Среди 40 участниц самых красивых замужних девушек мира на конкурсе "Миссис Мира-2014", который проходил в Эквадоре, именно она стала победительницей. А сегодня красавица с мужем и детьми живет в Армении. Что вынудило ее переехать? Об этой с ней поговорил корреспондент "Дни.ру".

Что двигало Вами в желании уехать жить в другую страну?

Я всего лишь следовала за своим любимым человеком и была готова к любым переменам. Ведь если любишь,то готов на любые, даже самые безрассудные поступки! Мне было все равно "куда", мне было важно только "с кем" ехать.

Чем привлекла вас древняя Армения?

Там совершенно особая энергетика – очень теплая, семейная, позитивная! Те семейные ценности, которые видишь в армянских семьях, заслуживают восхищения. Отношение к детям, к родителям, к бабушкам и дедушкам – подобного я не видела нигде и никогда! На улицах вообще нет пьяных или распивающих спиртные напитки людей, ведущих себя неприлично. Плюс в школах в Армении дети совсем не ругаются матом, девочек воспитывают в строгости, у мальчиков формируют уважительное отношение к слабому полу самого детства. Ну и, конечно, мне нравятся климат, солнце, фрукты в Армении.

Знаю, Вы приняли крещение армянской григорианской церкви. Как Вы к этому пришли ?

Я объездила практически все святые места Армении, изучала историю ее религии. Ведь Армения – первой приняла христианство, то есть именно там истоки веры. А после того, как меня познакомили с архимандритом и в нем я нашла своего духовного наставника, я решила принять армянскую веру. Я считаю, что именно сейчас стала истинной христианкой.

Почему отказались от пышного венчания?

Изначально, мы с мужем планировали сделать из венчания большой праздник, как это принято в Армении, – пригласить 500 человек и устроить пир на весь мир. Но в какой-то момент поняли, что не хочется делится этим моментом ни с кем, это таинство, которое касается только нас – это наша энергия, это слияние наших душ.

В СМИ была информация , что ваш супруг занялся политикой в Армении и Вы активно помогаете ему в этом...

Да, у моего мужа Бориса сложились достаточно хорошие отношения с правящим режимом Армении. А вот с Сержем Саргсяном у него не сложилось... Многие до сих пор вспоминают историю, когда на свадьбе дочери экс-министра КГБ Армении в зал вошел на тот момент действующий Президент Армении Серж Саргсян с супругой, и все гости его приветствовали его стоя аплодисментами. Но единственный стол, который остался сидеть, был стол Бориса и его ближайшего окружения. Просто мой супруг – человек своенравный, но честный в своем поведении и отношении к людям. Он никогда не будет делать вид, что ему кто-то нравится только ради собственной выгоды. Скажу вам честно, с Борисом я попала в другой мир, где иной уровень проблем, но так же и другой уровень возможностей. Те люди, которых я раньше видела только по телевизору, стали моим ближайшим кругом общения.

Чем занимается муж?

Сейчас Борис занимается проектом с Ираном, стоимость инвестиций в который превышает 50 млн долларов. Иран предоставил квоты на экспорт золота структурам нашей семьи, кроме того, мы осуществляем проекты по поставкам товаров, стратегического назначения в Иракский Курдистан.





Вы сияете бриллиантами. Это богатый муж так Вас балует?

Раньше у меня было мало украшений и я не придавала им такого значения. В России все-таки сейчас любят минимализм, но восточная ментальность моего мужчины подразумевает выражение чувств через осыпание любимой женщины бриллиантами. И я, конечно, не хочу этому сопротивляться. Но, самое главное – не цена подарка, а наша любовь. Она для меня имеет гораздо большее значение, чем самые большие бриллианты мира.

