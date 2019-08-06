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Пресс-релизы

Первый международный арт-фестиваль STAR Wings стартует в Краснодарском крае

Фото: starwings.ru
Пирожки из нано-теста, арт-объекты из пластика и бытовых отходов, мастер-классы и нетворкинги – первый молодежный фестиваль "STAR Wings – город будущего" пройдет 20 и 21 августа на курортном побережье Краснодарского края – в Геленджике.
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На два дня городской форум соберет талантливых молодых людей со всей России, которые представят свои творческие работы, навыки и умения. Дизайнеры, художники, режиссеры, спортсмены, – планируется, что в фестивале примут участие более 100 человек из Геленджика, Москвы, Самары и других российских городов. Цель молодежного форума – объединение и поддержка молодых талантов.

Гостей импровизированного города STAR Wings ждут мастер-классы, творческие встречи и автограф-сессии с представителями культурного сообщества, признанными мэтрами искусства, знаменитыми спортсменами и олимпийскими чемпионами.

Город будущего, город мечты с улицами развлечений, проспектами обучений, город, в котором хочется развиваться, отдыхать и жить, –  такие амбициозные цели ставят организаторы нового молодежного фестиваля, возводя в Геленджике STAR Wings.

 "Создать площадку для общения и обмена опытом, где каждый сможет научиться чему-то новому, открыть для себя творчество молодых дизайнеров, художников, продегустировать блюда различных кухонь мира, посмотреть подборку короткометражных фильмов – победителей различных кинофестивалей, попробовать себя в новом амплуа и, возможно, дать старт новому увлечению, – вот основные задачи, которые мы ставим перед собой, создавая город будущего", – поделились организаторы фестиваля.

Планируется, что гостями  городского праздника станут более 5000 человек.

Территорию фестиваля составят тематические бульвары и улицы, где каждый сможет найти себе занятие по душе, принять участие в интересном мастер-классе или сфотографироваться на память с участниками. К слову, курировать арт-бульвары будут знаменитые  деятели спорта, искусства и шоу-бизнеса.

Так, куратором "Спортивного бульвара" станет популярный фитнес-блогер Соня Солдатова, а его почетными гостями  – советский хоккеист и тренер, заслуженный мастер спорта СССР (1974) Виктор Шалимов, советский и российский боксёр, чемпион мира (1991) среди любителей, абсолютный чемпион мира среди профессионалов, заслуженный мастер спорта СССР Константин Цзю и мастер боевых искусств, воспитавший 54 чемпиона – Левон Габриелян.

На Спортивном бульваре гости фестиваля узнают о новых направлениях в  йоге, зумбе, стрейчинге и кроссфите, а также смогут принять участие в  соответствующих мастер– классах.

Продолжить прогулку и узнать больше о здоровом образе жизни и здоровом питании можно будет на Summer street – улице, которая представит собой фестивальный фудкорт. Здесь гости смогут попробовать пирожки из нано-теста от кулинаров школы Сколково,  насладиться шедеврами от поваров ведущих ресторанов Краснодарского края, увидеть бармен-шоу и стать свидетелем состязания барменов под руководством чемпиона мира по флейрингу  Александра Родомана. Дегустации и миксология, школа блогеров, популярные ди-джеи и MC, – все это ждет посетителей Summer street.

Для любителей современных модных луков на фестивале будет работать "Модный квартал", где  пройдут показы молодых дизайнеров. Здесь же расположится выставка картин и скульптур из бытового и промышленного мусора. "Модный в Европе тренд все больше набирает популярность и у наших российских художников. Это наглядный пример того, как пластик и отслужившие вещи могут быть использованы для создания  арт-объектов и произведений современного искусства. Это учит людей экологической ответственности и сознательному обращению с отходами", – поделились организаторы фестиваля.

Познакомиться с творчеством современных художников можно будет, прогулявшись по "Аллее искусств". Здесь расположится городской вернисаж. Куратором "Аллеи искусств" выступит знаменитый российский художник Никас Сафронов. Для тех, кто захочет научиться новой технике в живописи, известный казахстанский художник Марат Бакеев проведет творческий мастер-класс.

Посмотреть работы молодых режиссеров – короткометражные и документальные фильмы, победившие на известных кинофорумах, можно будет, посетив "Киноквартал". Здесь же пройдут лекции по киноискусству. Специальными гостями, а также членами жюри, которым предстоит определить победителя среди молодых режиссеров, станут режиссер Евгений Ховаев, директор Дома Кино, член Союза кинематографистов РФ Елена Цуканова, кинорежиссер, художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, актеры Елена Захарова и Дмитрий Миллер.

Открытие фестиваля состоится 20 августа. В рамках официального открытия пройдет конкурс красоты Super Star Top Miss Russia, который определит главную "Мисс STAR Wings". Во второй день пройдет вручение премии Wings Awards самым ярким участникам и представителям молодежного форума.

Концертную программу фестиваля представят артисты: театр танца Аллы Духовой TODES, Мари Краймбрери, Алексей Воробьев, MARUV, шоу барабанщиков Vasiliev Groove, группа Мохито и Вива Скрипка.

Среди жюри и звездных гостей:  Оксана Федорова, Галина Данелия, Анна Семенович, Анастасия Стоцкая, продюсер Владимир Ильичев и другие.

Специальными гостями "STAR Wings" станут Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в РФ господин Ли Сок Пэ, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Российской Федерации господин Ли Хуэй, Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в РФ Нго Дык Мань, первые лица города Геленджик, меценаты и партнеры проекта.

6 августа 2019, 08:17

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