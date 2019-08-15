Более 50 000 человек посетили фестиваль современного искусства Everart Weekend

С 9 по 11 августа в Москве прошел первый городской фестиваль современного искусства EverArt Weekend, организованный арт-агентством Everal. Мероприятие посетило 50 000 человек: 30 000 погрузились в мир современного искусства в парках Москвы и еще 20 000 приняли участие в мастер-классах и экскурсиях в галерея-участниках.

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