Более 50 000 человек посетили фестиваль современного искусства Everart Weekend

Фестиваль охватил 30 локаций и объединил 300 галерей и музеев, где были представлены 10 000 работ российских художников. Основной темой стала проблема ответственного потребления и повторного использования материалов – Recycle.
Открытие фестиваля состоялось в музее АРТ4, где собрались известные коллекционеры, меценаты и звезды арт-индустрии. Гостей встречали хостес в необычных костюмах, созданных Венерой Казаровой. На вечере были представлены работы известных деятелей современного искусства, собранные коллекционером Игорем Маркиным. Кроме того, для гостей торжественной церемонии открытия был организован перформанс режиссера Лидии Руссковой "ТЫ". Событие прошло при поддержке легендарного бренда минеральной воды Perrier, который с 1977 года сотрудничает с современными художниками. Также открытию оказал поддержку старейший итальянский винный дом Cinzano, оказавший большое влияние на становление современной культуры графического дизайна.
"Мы очень вдохновлены, что такое большое количество людей приняли участие в первом международном городском фестивале EverArt Weekend и искренне надеемся, что ценителей современного искусства стало в нашем городе больше. Мы планируем проводить фестиваль ежегодно и ждем всех в следующем году”, – отмечает организатор фестиваля EverArt Weekend и основательница арт-агентства Everal Люси Виноград.