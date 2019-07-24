Что интересного ждет участников арт-ярмарки Happy Market

27 и 28 июля 2019 года в дизайн-квартале "Флакон" состоится вторая летняя ярмарка Happy Market – культурное городское арт-событие, объединяющее талантливых людей.

В рамках мероприятия будет организована образовательная программа, которая включает в себя лекционный блок и серию практических мастер-классов, посвященных вопросам красоты и здоровья.

Опытные стилисты в формате лекций поделятся ценной информацией об идеальных образах на каждый день и помогут сформировать свой неповторимый стиль. Среди спикеров:

Эльмира Альтудова, выпускница Высшей школы стилистики, стилист журнала "Дорогое Удовольствие", член сообщества стилистов "Стильные решения", выступит на тему "Финальный штрих: 10 аксессуаров на каждый день";

Екатерина Колоскова, персональный стилист, шоппер, в прошлом – штатный стилист ЦУМа, дизайнер одежды KupiVIP.ru и Lamoda.ru, расскажет о модных тенденциях сезона осень-зима 2019;

Марина Подлесных, персональный стилист-имиджмейкер, ассистент стилиста программы "Перезагрузка" на телеканале ТНТ, раскроет тему "Сочетаем украшения правильно: учимся на ошибках звезд";

Анастасия Петрачук, персональный стилист, бизнес-тренер, лайф-коуч, создатель студии стиля Bewegen_style, выступит на тему "Размер не имеет значения: советы стилиста о plus-size".

Кроме лекций, будут организованы практические занятия и мастер-классы. Так, Мария Шишанкова, член Международной косметологической организации CIDESCO (Швейцария) проведет мастер-класс по приготовлению handmade крема и расскажет об уходе за кожей лица самостоятельно в домашних условиях. Участники мастер-класса узнают о том, какие типы кожи бывают и как определить свой, как самостоятельно подобрать косметические средства в обычном магазине, правильно очищать и увлажнять кожу. Ирина Шабанова, сертифицированный практикующий тренер по гимнастике лица Международной школы фейсбилдинга Евгении Баглык, проведет мастер-класс по фейсфитнесу "Ваши глаза больше не расскажут о вашем возрасте", участники которого узнают, что такое гимнастика для лица и как она работает, как устранить проблемы в области глаз, не прибегая к дорогостоящим процедурам и рискованным операциям, и ознакомятся на практике с рядом простых гимнастических упражнений от актуальных проблем.

На мастер-классах по мейкапу участники ознакомятся с базовыми правилами и алгоритмами макияжа, узнают о принципах ревизии косметички и секретах успешного макияжа. Так, Татьяна Баблоян, визажист и преподаватель курса "Основы визажа" в Школе профессиональных plus-size моделей "Полный fashion" проведет практическое занятие "Мифы об искусстве макияжа или профессиональный макияж на каждый день", где покажет, как профессионально выполнять макияж каждый день, использовать минимум средств декоративной косметики и выглядеть привлекательно за 15 минут.

Уже традиционно на ярмарке будет работать бесплатная beauty-зона с консультациями стилистов и экспресс-макияжем для всех желающих. Стилисты поделятся практическими рекомендациями по выбору собственного стиля, помогут разобраться в цветотипах и колористике. А визажисты сделают макияж всем желающим, покажут, как наносить его правильно и расскажут о модных тенденциях мейкапа.

На арт-рынке, который будет работать на первом этаже площадки, можно будет приобрести уникальные товары ручной работы: эксклюзивные, авторские и хорошего качества. Здесь можно будет встретить изделия, представленные семейным бизнесом, магазинами, созданными друзьями, единомышленниками и частными мастерами в маленьких тиражах: авторскую одежду, предметы интерьера, украшения, ювелирные изделия, натуральную косметику, авторские открытки и постеры, керамику, сладкие угощения и многое другое.

Для самой младшей аудитории будет организован творческий воркшоп по шитью и декорированию из старых вещей. Под чутким руководством Оксаны Косаткиной, которая возглавляет ателье по пошиву одежды и управляет собственным брендом, детишки создадут базовые предметы гардероба для себя и вещи для любимых кукол и игрушек. Рекомендуем заранее подготовиться и захватить с собой ненужные футболки, джинсы или платья. Воркшоп будет проходить в первый день ярмарки (27 июля) с 13:00 до 17:00. Участие – бесплатное!

Интересные люди, полезная информация, дружественная атмосфера, мастер-классы, лекции, beauty-зона – всё это Happy Market! Приходите и получите заряд знаний и энергии на все лето!

Вход на ярмарку свободный, участие в образовательной программе – бесплатное.