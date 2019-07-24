Новинка от Unilever: традиции Азии в новом чае Saito

Не секрет, что впервые чай стали культивировать именно в Азии, где вскоре возникли традиции, связанные с чаепитием. Чайная церемония – особый ритуал, который помогает не только насладиться вкусом чая, но и изменить качество восприятия мира вокруг. Открываются чувства, пробуждаются мысли, человек наполняется внутренним светом и положительной энергией.

Загадочная Азия все чаще находит отражение в современной культуре на других концах света, притягивая уникальностью своих обычаев, аутентичностью ритуалов и традиций. Следуя азиатскому тренду, Unilever расширил свой портфель чайных продуктов и создал Saito – бренд, который стал воплощением неоазиатской чайной традиции.

Купажи Saito созданы из тщательно отобранных чайных листьев, кусочков фруктов и ароматных цветов с учетом знаний и традиций азиатских мастеров, которые проводили чайные церемонии на протяжении многих столетий. Собранная специально для вас, изысканная композиция из премиальных купажей отличается богатым насыщенным вкусом и ароматом. Название было выбрано не случайно: Saito — древняя японская фамилия, ассоциирующаяся с чистотой, красотой и благородством. Новый продукт полностью это отразил: вы не только почувствуете утонченный вкус чая, но и сможете насладиться лаконичностью и изысканностью упаковки, передающей актуальные азиатские тренды. Упаковка была разработана агентством Depot. Saito – первый чайный бренд, демонстрирующий Азию в современном исполнении.

"Создавая новинку, мы в первую очередь старались передать сущность эстетики Азии, при этом в новом, актуальном формате. По сути, нам удалось представить продукт, впитавший в себя основную идею азиатских чайных церемоний, но в более удобном и интуитивно понятном для нас виде. Saito – это чай, наполненный определенной философией, который пробуждает в человеке внутренний свет и позитивную энергию. Миссия Saito – познакомить людей с традициями чайной церемонии, которые помогут наполняться внутренним светом каждый день", – поделилась руководитель отдела исследований и разработок новых продуктов в категории чая в компании Unilever Марина Павлова.

Бренд выпустил такую чайную новинку, как Asian Ceylon, – напиток с богатым вкусом, впитавшим в себя теплоту острова Цейлон. Насыщенный янтарный цвет и легкая терпкость в послевкусии делают его по-настоящему особенным. Специально для ценителей зеленого чая в линейке присутствует Fujian Green: классический чай поразит своей мягкостью, освежающими нотками и приятным цветочным ароматом. Еще один продукт серии – Japanese Morning, отличающийся нежным и деликатным вкусом, а также нотками сухофруктов в послевкусии. На создание этого пробуждающего напитка производителей вдохновило прекрасное утро на острове Хоккайдо.