Head&Shoulders анонсировал революционные изменения в области ухода за кожей головы

Бренд шампуней № 1 в мире представляет обновленную базовую коллекцию шампуней и бальзамов-ополаскивателей Head & Shoulders с новой формулой Derma & Pure без парабенов, фосфатов, парафинов и красителей.

Head & Shoulders стал другим: изменилась формула и сам подход к уходу за волосами и кожей головы. Новый Head & Shoulders останавливает перхоть еще до того, как она появится: инновационная формула Derma & Pure с пиритионом цинка и активным компонентом Пироктон Оламин не только ухаживает за волосами, но в первую очередь оказывает оздоравливающее действие на кожу головы. Head & Shoulders гарантирует удаление перхоти, защиту кожи головы, а также косметический эффект.

"Количество людей с чувствительной кожей головы растет во всем мире. Если эта проблема сопровождается повреждением кожи головы и перхотью, то парабены и фосфаты в шампуне могут стать причиной воспаления и микротравм", – говорит Аида Гаджигороева, д.м.н., президент "Профессионального общества трихологов" – "Head & Shoulders справляется с перхотью благодаря пиритиону цинка и пироктону оламина – шампунь с этими компонентами можно использовать хоть каждый день (резистентности к нему не появится). В его новой формуле нет парабенов и фосфатов, а также парафинов, из-за которых может нарушаться дыхание кожи, что лишь усугубляет проблему перхоти".

НОВАЯ ФОРМУЛА DERMA & PURE

0% парабенов, фосфатов, парафинов, красителей

до 100% свободы от перхоти при регулярном применении

борется с зудом, сухостью, жирностью, перхотью

ПИРОКТОН ОЛАМИН: глубокое увлажнение

Обновленный Head & Shoulders содержит Пироктон Оламин – инновационный активный ингредиент для "умного" ухода за кожей головы и борьбы с перхотью, обеспечивающий лучший косметический эффект и увлажнение волос.

ПИРИТИОН ЦИНКА (ZPT): ингредиент против перхоти № 1 в мире

Благодаря этому компоненту шампуни Head & Shoulders не только борются с внешними признаками перхоти, но и помогают устранить ее причины, вызванные микроорганизмом Malassezia globosa. Микрочастицы ZPT способны проникать глубоко в поры, защищая вас от перхоти еще в течение долгого времени после того, как вы выйдете из душа.