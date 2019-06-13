Национальное шоу России "Кострома" снова в Москве
На протяжении 14 лет зрители становятся свидетелями уникального танцевального шоу, в котором оживают истории о главных эпохах страны, о её героях, незыблемых традициях и сказочных былинах. Сквозь сценические воплощения можно увидеть вхождение Христианства на Русь, эпоху царской и дореволюционной России, первого полета человека в космос и знаменитый русский балет. Словно вид из окна сменяются просторы страны от Кавказских гор до Азиатских степей, Северного ледовитого океана и Черного моря, красавицы – реки Волги и могучего Енисея.
Зрителей ждет масштабное шоу с участием 50-ти артистов на сцене, 600 уникальных костюмов, 300 предметов реквизита, 17-ти сценических перевоплощения, 7-ми смен декораций, а также с использованием виртуозной техники, видеопроекции, тяжелого дыма и звездного неба.
Номера программы созданы с удивительной профессиональной точностью художественным руководителем и главным балетмейстером РНБК, заслуженным деятелем искусств РФ Юрием Царенко. Фонограммы для "Национального Шоу России "Кострома" записаны Государственным Национальным Академическим оркестром народных инструментов России им. Н.П. Осипова под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Калинина. Кстати, фонограмма к номеру "Легенды Севера" записана на основе оригинального исполнения песен, горлового пения и подражательных звуков животным и птицам Олит Тевлянаут.
Категория 0+
Масштабное мероприятие пройдет в начале октября в Санкт-Петербурге
Мероприятие провела известный журналист Леся Рябцева
Певец примерил костюм жениха
Детище шоумена может исчезнуть после его смерти
Телесваха не может спать
Фигуристка допустила грубую ошибку