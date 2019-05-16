"Крокус Экспо" превратят в город собак

25–26 мая 2019 года Российская кинологическая федерация приглашает всех любителей животных посетить грандиозный кинологический праздник – международную выставку собак "Мемориал А.П. Мазовера 2019".

Александр Павлович Мазовер – выдающийся кинолог советской эпохи, автор книг и учебников по собаководству, селекционер, эксперт всесоюзной категории. В знак уважения к огромному кинологическому наследию Александра Павловича новая международная выставка собак в Москве носит его имя и посвящается его памяти.

В эти майские дни дни 3 павильон МВЦ "Крокус Экспо" превратится в волшебный город собак, где гости выставки смогут познакомиться со всем многообразием пород – от декоративных малышей до внушительных охранников, пообщаться со взрослыми собаками и щенками, задать вопросы профессиональным заводчикам об особенностях содержания той или иной породы, принять участие в лотереях и розыгрышах призов, поболеть за участников спортивных состязаний и выставочных рингов, выбрать родителей своего будущего щенка. Это и многое другое ждет вас на выставке!

Вас ждут показательные выступления по различным кинологическим дисциплинам – танцам с собаками, аджилити, разным видам дрессировки, которые представят вашему вниманию успешные российские спортсмены, ежегодно занимающие самые высокие места на пьедесталах отечественных и международных соревнований.

В работе интерактивной площадки примут участие московские спасатели МЧС вместе с собаками. Вы сможете познакомиться с собаками, принимавшими участие в ликвидации последствий страшных техногенных катастроф, с собаками, которые находят пострадавших под завалами и заблудившихся в лесу, со скромными четырехлапыми героями, чьей ежедневной работе многие люди обязаны жизнью. Спасатели МЧС проведут для присутствующих мастер-класс, из которого вы узнаете, как правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, дожидаясь профессиональной помощи.

О том, как собаки помогают в реабилитации людей, и о новом для России виде медицинской помощи – канис-терапии – вам расскажут лучшие специалисты в этой области.