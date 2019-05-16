Объявлена программа Летних балетных сезонов в РАМТе

1 июля, когда в афише репертуарных театров наступает летнее межсезонье, в Москве в РАМТе стартует уникальный балетный марафон – "Летние балетные сезоны". Это классика нон-стоп в самом центре столицы: ежедневно в течение двух месяцев на сцене – жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра.

Первым спектаклем "Летних балетных сезонов" по традиции станет главный русский балет – "Лебединое озеро" в исполнении нового участника проекта – Самарского академического театра оперы и балета. Один из крупнейших российских музыкальных театров привозит в Москву 4 спектакля и танцует на "Сезонах" с 1 по 7 июля. Художественный руководитель коллектива – Юрий Бурлака.

6 и 7 июля Самарский академический театр оперы и балета впервые в истории "Летних балетных сезонов" покажет балет "Эсмеральда". В основе сюжета – знаменитый роман В. Гюго "Собор Парижской Богоматери". Музыка итальянского композитора Цезаря Пуни, либретто Жюля Перро.

В этом году в репертуаре "Сезонов" 10 известных классических балетов – "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Золушка", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Жизель", "Ромео и Джульетта" – постановки легендарных хореографов Мариуса Петипа, Асафа Мессерера, Леонида Лавровского, Василия Вайнонена, Александра Горского.

Редкое для столичной сцены название – балет "Белоснежка и семь гномов" на музыку Богдана Павловского – представит Театр балета "Арт-Да" – перспективный коллектив, чьи выступления с восторгом были встречены публикой в прошлых сезонах. Труппа, имеющая высокий творческий потенциал как в классическом, так и в современном направлениях, работает под девизом "Талант и преданность классическим традициям русского балета".

Снова в репертуаре "Летних балетных сезонов" появится балет Мариуса Петипа "Баядерка" – в исполнении Национального классического балета. Молодая труппа, основанная в 2010 году, много гастролирует по России и миру, бережно сохраняет традиции русского балета и уже зарекомендовал себя как ревностный хранитель классического балетного искусства.

В этом году в спектаклях проекта вновь участвуют солисты парижской Опера Гарнье (Grand Opéra). Молодые, талантливые танцовщики Парижской оперы Элоиз БУРДОН и Жереми Лу КЕР исполнят главные партии в балетах "Жизель" 21 июля и "Лебединое озеро" 23 июля.

Организатор "Летних балетных сезонов" – агентство "КОНСАРТА" (художественный руководитель Алла НЕМОДРУК), которое много лет занимается организацией гастролей театров, оркестров, хоровых и фольклорных коллективов, а также выставок в России и за рубежом.

Спектакли "Летних балетных сезонов" традиционно проходят в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ), который расположен в самом центре Москвы на Театральной площади, рядом с Большим и Малым театрами.

За 18 лет спектакли "Летних балетных сезонов" посетили более 800 000 человек. Изначально проект задумывался для иностранных туристов, посещающих Москву после закрытия театрально-концертного сезона. Но жители столицы проявили к летним спектаклям не меньший интерес, и очень скоро "Сезоны" стали заметным событием, а теперь уже и доброй традицией культурной жизни летней Москвы.

Миссией проекта является сохранение богатых традиций русского балета – одной из важнейших и ярчайших частей культурного наследия России. Не менее важная задача состоит в приобщении к искусству классического балета самой широкой зрительской аудитории. Организаторы "Летних балетных сезонов" находятся в постоянном поиске новых профессиональных коллективов и ярких постановок, сохраняющих преемственность поколений в искусстве балетного танца.

Начало спектаклей в 19.00, рекомендуемый возраст 6+.

Все спектакли идут в сопровождении оркестра.

Цена билетов от 700 до 2500 рублей