Пригожин и Валерия отплясывали под песни молодых артистов

Если жизнь проходит зря, как поет сейчас вся страна вместе с AnDy Darling, то нужно танцевать и обязательно приходить на концерты Emporio Music Fest. Иначе вы нигде не услышите музыкальных импровизаций от лучших артистов страны в тандеме с музыкантами нового поколения, которые делают музыку ближайшего нашего будущего.

Настоящая музыкальная магия творилась на открытии Emporio Music Fest-5 в ресторане "Рыба мечты". Когда самые большие звезды и мэтры нашей сцены: Лариса Долина, Анжелика Варум, Алексей Чумаков, Владимир Пресняков, Тимур Родригес, Александр Маршал, Валерия и Иосиф Пригожин с восторгом и восхищением слушали талантливых молодых артистов, которых вот уже пятый сезон находит и собирает на площадках своего фестиваля Байгали Серкебаев – основатель, продюсер и музыкант группы A'Studio.

Своим выступлением высокую планку фестивалю установила группа A'Studio, компанию им составили группа The Jigits, Tomas N’evergreen, жаркого рока добавил Александр Маршал.

После драйва мощной коллаборации Батишты и Егора Сесарева не смог усидеть на месте даже Тимур Родригес и взорвал зал своими знаменитыми на весь интернет речитативами.

Скандальную "Катю" Сергея Мушты - участника "Голоса" с восторгом слушала и загадочно улыбалась – Анжелика Варум. А под песню AnDy Darling "Просто танцевать" танцевали абсолютно все от Александра Маршала до Валерии с Иосифом Пригожиным.

Только на EMF можно увидеть, как среди зрителей скромно стоит Алексей Чумаков или Владимир Пресняков и внимательно слушают молодых исполнителей, чья музыка совсем скоро будет определять модные тенденции.

"Emporio Music Fest" это место, где встречаются молодые таланты и знаменитости, обмениваются опытом, идеями и чему-то учат друг друга, именно здесь рождаются самые невероятные творческие тандемы", – делится секретами своего детища идейный вдохновитель фестиваля Байгали Серкебаев.

Так случилось и сейчас. Атмосфера вечера была пропитана духом зарождающихся дуэтов и featов, тут и там вспыхивали разговоры о новых сотрудничествах. Байгали Серкебаев о чем-то договаривался с молодой певицей Ellina R и дизайнером Игорем Гуляевым, а Владимир Пресняков что-то обсуждал с бэк-вокалисткой группировки "Ленинград" Анной Золотовой.

Что принесет нам пятый Emporio Music Fest? Какие новые дуэты появятся на этом музыкальном форуме? Какие новые таланты откроет Байгали Серкебаев в этом году? Все станет известно на конкурсных днях 16 и 30 мая. Почетные места членов жюри звезды разобрали уже задолго до старта фестиваля.

"Судя по открытию, где были вообще все! Это будет самый горячий Emporio Music Fest из всех, что я видел, а я видел все. Я ждал этот бурлящий музыкальный фонтан, как свои именины. Мы учтем все пожелания и по просьбе Ларисы Долиной обязательно добавим "секса" в музыку" – признался бессменный ведущий фестиваля Макс Орлов.