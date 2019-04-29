Пригожин и Валерия отплясывали под песни молодых артистов
Настоящая музыкальная магия творилась на открытии Emporio Music Fest-5 в ресторане "Рыба мечты". Когда самые большие звезды и мэтры нашей сцены: Лариса Долина, Анжелика Варум, Алексей Чумаков, Владимир Пресняков, Тимур Родригес, Александр Маршал, Валерия и Иосиф Пригожин с восторгом и восхищением слушали талантливых молодых артистов, которых вот уже пятый сезон находит и собирает на площадках своего фестиваля Байгали Серкебаев – основатель, продюсер и музыкант группы A'Studio.
Своим выступлением высокую планку фестивалю установила группа A'Studio, компанию им составили группа The Jigits, Tomas N’evergreen, жаркого рока добавил Александр Маршал.
После драйва мощной коллаборации Батишты и Егора Сесарева не смог усидеть на месте даже Тимур Родригес и взорвал зал своими знаменитыми на весь интернет речитативами.
Скандальную "Катю" Сергея Мушты - участника "Голоса" с восторгом слушала и загадочно улыбалась – Анжелика Варум. А под песню AnDy Darling "Просто танцевать" танцевали абсолютно все от Александра Маршала до Валерии с Иосифом Пригожиным.
Только на EMF можно увидеть, как среди зрителей скромно стоит Алексей Чумаков или Владимир Пресняков и внимательно слушают молодых исполнителей, чья музыка совсем скоро будет определять модные тенденции.
"Emporio Music Fest" это место, где встречаются молодые таланты и знаменитости, обмениваются опытом, идеями и чему-то учат друг друга, именно здесь рождаются самые невероятные творческие тандемы", – делится секретами своего детища идейный вдохновитель фестиваля Байгали Серкебаев.
Так случилось и сейчас. Атмосфера вечера была пропитана духом зарождающихся дуэтов и featов, тут и там вспыхивали разговоры о новых сотрудничествах. Байгали Серкебаев о чем-то договаривался с молодой певицей Ellina R и дизайнером Игорем Гуляевым, а Владимир Пресняков что-то обсуждал с бэк-вокалисткой группировки "Ленинград" Анной Золотовой.
Что принесет нам пятый Emporio Music Fest? Какие новые дуэты появятся на этом музыкальном форуме? Какие новые таланты откроет Байгали Серкебаев в этом году? Все станет известно на конкурсных днях 16 и 30 мая. Почетные места членов жюри звезды разобрали уже задолго до старта фестиваля.
"Судя по открытию, где были вообще все! Это будет самый горячий Emporio Music Fest из всех, что я видел, а я видел все. Я ждал этот бурлящий музыкальный фонтан, как свои именины. Мы учтем все пожелания и по просьбе Ларисы Долиной обязательно добавим "секса" в музыку" – признался бессменный ведущий фестиваля Макс Орлов.
Заявки на участие конкурсе принимаются до 1 июня 2019 года
В 2019 году тема одного из самых престижных деловых мероприятий в России была сформулирована как "Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность"
Началось расследование странной победы девочки на шоу "Голос"
Супруг размазал певицу
Телезвезда призналась в травле
Дрессировщик пожалел участников шоу