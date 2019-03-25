Новый филиал AltmansGallery открылся в ТЦ "Времена года"

Вчера в Москве состоялось торжественное открытие новой площадки сети международных галерей AltmansGallery. В рамках мероприятия состоялся благотворительный аукцион, организованный совместно с медиаплатформой +1. Вниманию гостей были предложены три лота: шелкография Мураками и литографии Марка Шагала и Сальвадора Дали. По итогам торгов удалось собрать почти полмиллиона рублей,все собранные средства переданы в фонды "Дом с маяком" и "Линия жизни".

"Сейчас мы активно развиваем арт-инициативы во "Временах года". На мой взгляд, искусство неотъемлемая составляющая нашей жизни. Надеюсь, гости оценят эстампы, представленные в AltmansGallery", – сказала управляющая ТЦ "Времена года" Лилит Адибекян.

Концепция новой галереи отличается от остальных филиалов.Помимо эстампов ведущих художников XX века, во "Временах года" представлены работы российских и западных художников XXI века, среди которых Мишель Субейран, Такаши Мураками, Яаков Агам, Лоренс Дженкель, Олег Татаринцев, Олег Доу, Сергей Гета, Константин Батынков.





"Мы решили совместить открытие новой галереи с благотворительным аукционом – искусство призвано помогать людям и давать возможность развиваться и духовно расти. Нужно обладать большим опытом, чтобы принять решение открыть в люксовом торговом центре галерею главных художников – у владелицы "Времен года" Лилит Адибекян великолепный вкус. Для российского рынка это сложный и правильный шаг. Большое спасибо.", – сказал основатель галереи Егор Альтман.

Мероприятие посетили актриса Дарья Мельникова, телеведущие Виктория Гилварг, Егор Пирогов, Ника Ганич,генеральный директор "Времен года" Лилит Адибекян.









О галерее:

Международная галерея AltmansGallery была основана супругами Егором и Кристиной Альтман в ноябре 2015 года. Сегодня представительства AltmansGallery действуют в Тель-Авиве и Москве. Галерея специализируется на эстампах известных художников – Харменсаван Рейна Рембрандта, Марка Шагала, Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Энди Уорхола, Сони Делоне, Такаши Мураками, ФернанаЛеже, Эгона Шиле, Василия Кандинского, Юрия Норштейна, Хоана Миро и других великих мастеров в ценовом диапазоне от 1 000 до 210 000 долларов США.

За время работы галерея реализовала более 10 крупных выставочных проектов. Здесь проходили выставки Юрия Норштейна, Сальвадора Дали, Марка Шагала, Пабло Пикассо и других величайших художников. За время работы AltmansGallery посетило более 50 тыс. человек.

Галерея ведет активную благотворительную деятельность. В марте 2016 года в AltmansGallery состоялся благотворительный аукцион работ художника Марка Шагала и российского музыканта Андрея Макаревича, приуроченный к еврейскому празднику Пурим. Мероприятие прошло при поддержке РЕК. Все сэкономленные на торжествах средства и собранные на аукционе пожертвования РЕК передал на благотворительные цели. Весной 2017 года в AltmansGallery в рамках выставки Сальвадора Дали состоялся благотворительный аукцион, средства от которого были перечислены на счета четырех благотворительных организаций.

Среди них: программа благотворительной помощи тяжелобольным детям "Линия Жизни", благотворительный фонд поддержки деятелей искусства "Артист", программа "Лыжи мечты" для реабилитации детей с ДЦП и благотворительный фонд Константина Хабенского, который помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Эстампы из галереи первых имен регулярно становятся лотами благотворительных аукционов. Так, весной 2018 года литография Хоана Миро была передана в дар фонду "Найди семью" для дальнейшего участия в благотворительном аукционе, посвященного Международному дню защиты детей.

О проекте "+1"

+1 – коммуникационный проект, рассказывающий о лидерских практиках в области социальной и экологической ответственности. Платформа +1 создает площадку для прямой коммуникации и обмена ресурсами между бизнесом, НКО, государством и обществом. В формате блогов участники проекта рассказывают о лучших практиках экологических и социальных преобразований. Мы помогаем формировать лояльность всех заинтересованных сторон посредством разделения общих ценностей и вовлечения в совместную деятельность.

Медиаплатформа +1 – это коммуникационный проект, рассказывающий о лидерских практиках в области социальной и экологической ответственности на сайте plus-one.ru, а также в собственных разделах +1 на РБК, Ведомостях и Forbes. Помимо этого, команда +1 развивает проект +1ГОРОД – федеральную web-карту социальных и экологических сервисов и офлайн-маркировку полезных сервисов на фасадах зданий.



