Новый филиал AltmansGallery открылся в ТЦ "Времена года"

0
Важно: Выборы президента Украины
Смерть Юлии Началовой Форум Выборы президента Украины: Порошенко идет ко дну Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Воскресенье 31 марта
Лента новостей
11:52
В Пулково заживо сгорел охранник
11:17
Лолита тяжело переживает потерю возлюбленного
10:40
Бывшие мужья делят наследство Началовой
08:09
Знаменитая модель станет многодетной матерью
07:30
Клоун, алкоголик и уголовница: кто станет президентом Украины
06:12
На машину актера "Бригады" в Москве упал сосед
04:07
Взорванный в Магнитогорске дом признали пригодным для проживания
02:20
Финалистке "Мисс Австралия" грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку
00:18
"Огненная красотка": народ захлебнулся комплиментами сексапильной Брежневой
22:14
Муцениеце вынесли жестокий вердикт
20:07
Как новые законы изменят жизнь россиян в апреле
17:41
Порошенко жестоко высмеяли за наглую ложь
16:56
Народ возмущен лицемерием Собчак после похорон
16:29
Хилькевич распекли за издевательство над дочерью
15:54
Вскрылись неизвестные подробности о болезни Жанны Фриске
15:48
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 марта 2019 года
15:13
"Не взяла кошелек": попрошайка Гузеева выманила перчик у Хасана
14:30
Порошенко пугает Россию ударом НАТО накануне выборов
14:03
Буланова оправдалась после большой подлости
13:12
Савичева страдает от опасной зависимости
12:30
Безумный Порошенко решился на массовые аресты
12:03
"Большая потеря": Собчак скорбит из-за страшной утраты
11:22
"Ниже некуда": названы реальные гонорары Началовой
11:21
После обвинений мужа Алсу в изменах вскрылась правда о светском "гадюшнике"
11:09
Почему "Радио Свобода" удалило фейковую статью о Пригожине
10:24
"Аня в слезах": бывшая жена вставляет Панину с дочерью палки в колеса
10:23
Зеленский спешно рвет связи с Россией
07:13
Крупные проблемы: Порошенко извел себя пьянством и жаждой власти
06:33
Неожиданный поворот в скандале с запретом Бузовой и Киркоровым на Украине
04:23
Готового на все Разина умоляют не садиться в тюрьму из-за Шнурова
02:18
"Конец белого света": Земле грозит страшная опасность
00:09
Амбициозной Маркл дали оскорбительное прозвище во дворце
21:54
"Какой муж? Какой секс?": Тодоренко забыла о супружеском долге
21:54
Собчак в чалме сбежала отмокать с подругами
21:42
Вскрылись тайные связи Зеленского с Россией
21:18
"Приехали с Мариной в ЗАГС": Билан на костылях поставил заветную подпись
20:47
"Я ее озолотила": Мария Максакова разнесла знаменитую мать
20:46
"Мне очень нравится": Цой опустилась на колени перед обалдевшим Корчевниковым
20:26
Знаменитый режиссер скончалась из-за рака
19:55
В Уфе дальнобойщик зарезал женщину во время попойки
19:41
Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" стала матерью
19:24
Депутаты и сенаторы продолжат поиски компромисса по закону о хостелах
19:00
"Смещение опор": власти признали проблемы Крымского моста
18:56
В чем мать родила: абсолютно голая Кищук довела народ до экстаза
18:13
Порошенко публично назвали тварью и вурдалаком
17:57
Тарасов скупил для любимой Костенко цветочный магазин
17:54
Эксперт: россияне все больше доверяют Госдуме
17:44
Сбежавший виновник смертельного ДТП в Москве сдался по требованию Кадырова
17:07
Пример Пугачевой: 64-летняя Вайкуле заговорила о суррогатном материнстве
17:05
Двух слов связать не может: Зеленский прилюдно сел в лужу
16:56
60 ударов ножом: популярное шоу довело до дикой резни
16:25
Медведеву доложат о проблемах в исполнении нацпроектов во Владимирской области
16:14
Совет на выходные
16:12
Еще не родилась: Ургант показал самую юную фаворитку Тутберидзе
16:04
Ректор: Российский университет транспорта должен стать цифровым
16:02
Обычный вопрос Путина вызвал припадок у украинцев
15:58
"Очень плотно сидит": актера Головина обвинили в наркозависимости
15:58
"Гнать в шею на Украину!": за что народ взъелся на Цымбалюк-Романовскую
15:35
Подольская обнародовала нелепое фото Преснякова в трусах
15:16
"Единая Россия" поможет отремонтировать спортзалы в малых городах
15:14
54-летняя Алена Апина снялась без штанов
14:50
Рудковская взбесила шикарным завтраком
14:46
Звезда сериала "Кухня" показала роскошное тело
14:40
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 марта 2019 года
14:40
"Выживут сами": Седокова о брошенных детях
14:28
В Петербурге эвакуировали 11 тысяч человек из-за угрозы взрыва
14:11
Невеста Роналду похвасталась идеальной фигурой в купальнике
14:02
Орлова открыла страшную правду о Фриске
14:01
"Единая Россия" поможет работникам культуры
13:57
Корикову обобрали до нитки
13:54
Бузовой и Maruv хорошо заплатили за ночь с иностранцами
13:36
Раскрыт смертельный вред красного мяса
13:35
Именем героя-космонавта Быковского назовут астероид
13:20
"Она меня любит, я это чувствую, и от этого разрывает на части": Соколовский о Дакоте и дочери
13:20
Колледж в Петербурге затопило кипятком (видео)
12:57
Канделаки проговорилась о третьей беременности
12:28
Богомолов рассказал о связи Зудиной и сына Верника
12:16
Kusto представила сельскохозяйственные проекты на открытии Года молодежи в Казахстане
12:12
Плющенко объявили врагом российского фигурного катания
12:08
ТНТ попал под раздачу из-за грязного секса
11:44
Мокрая и страстная: Солнцев потеребил задорный сосок горячей жены-пенсионерки
11:34
Сбежавшего из воинской части подо Ржевом контрактника нашли мертвым
11:19
Как живут родители умершей Началовой
11:18
Урганту показали козу на Первом канале
11:17
Орейро в полупрозрачном наряде покорила Москву
11:05
Снявшийся голым Глушко устроил вакханалию с Королевой
11:02
Известный актер подал на развод через четыре дня после свадьбы
11:00
Кто вставляет палки в колеса Ксении Собчак
10:51
Униженный Трампом Зеленский попал в жуткую передрягу
10:32
"Лысая дура": оголившуюся Бузову разнесли за фотошоп
10:31
Звезда "Дома-2" разоблачила подлый обман на шоу
10:03
Валерия в прозрачном платье заявилась в Кремль
09:55
Трагедия группы Дятлова повторилась на таинственном перевале
09:52
Миддлтон вскипела из-за грязной выходки
09:27
59-летнюю Гузееву поздравили с рождением дочери
09:04
Музыканты известной рок-группы погибли в жутком ДТП
09:00
Главные события Москвы
08:48
Эффектная Волочкова показала большие дырки
08:20
Собчак отстояла право сниматься в нижнем белье
07:00
Сенсационные детали вскрытия принцессы Дианы
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как новые законы изменят жизнь россиян в апреле
Клоун, алкоголик и уголовница: кто станет президентом Украины
Кто вставляет палки в колеса Ксении Собчак
Финалистке "Мисс Австралия" грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку
Униженный Трампом Зеленский попал в жуткую передрягу
Валерия в прозрачном платье заявилась в Кремль
Пресс-релизы

Новый филиал AltmansGallery открылся в ТЦ "Времена года"

Фото: пресс-служба

поделиться

Вчера в Москве состоялось торжественное открытие новой площадки сети международных галерей AltmansGallery. В рамках мероприятия состоялся благотворительный аукцион, организованный совместно с медиаплатформой +1. Вниманию гостей были предложены три лота: шелкография Мураками и литографии Марка Шагала и Сальвадора Дали. По итогам торгов удалось собрать почти полмиллиона рублей,все собранные средства переданы в фонды "Дом с маяком" и "Линия жизни".

"Сейчас мы активно развиваем арт-инициативы во "Временах года". На мой взгляд, искусство неотъемлемая составляющая нашей жизни. Надеюсь, гости оценят эстампы, представленные в AltmansGallery", – сказала управляющая ТЦ "Времена года" Лилит Адибекян.

Концепция новой галереи отличается от остальных филиалов.Помимо эстампов ведущих художников XX века, во "Временах года" представлены работы российских и западных художников XXI века, среди которых Мишель Субейран, Такаши Мураками, Яаков Агам, Лоренс Дженкель, Олег Татаринцев, Олег Доу, Сергей Гета, Константин Батынков.

Фото: пресс-служба

"Мы решили совместить открытие новой галереи с благотворительным аукционом – искусство призвано помогать людям и давать возможность развиваться и духовно расти. Нужно обладать большим опытом, чтобы принять решение открыть в люксовом торговом центре галерею главных художников – у владелицы "Времен года" Лилит Адибекян великолепный вкус. Для российского рынка это сложный и правильный шаг. Большое спасибо.", – сказал основатель галереи Егор Альтман.

Мероприятие посетили актриса Дарья Мельникова, телеведущие Виктория Гилварг, Егор Пирогов, Ника Ганич,генеральный директор "Времен года" Лилит Адибекян.

Владелец Altmans Gallery Егор Альтман, телеведущий Егор Пирогов, управляющая ТЦ Времена Года Лилит Адибекян и актриса Дарья Мельникова. Фото: пресс-служба


О галерее:

Международная галерея AltmansGallery была основана супругами Егором и Кристиной Альтман в ноябре 2015 года. Сегодня представительства AltmansGallery действуют в Тель-Авиве и Москве. Галерея специализируется на эстампах известных художников – Харменсаван Рейна Рембрандта, Марка Шагала, Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Энди Уорхола, Сони Делоне, Такаши Мураками, ФернанаЛеже, Эгона Шиле, Василия Кандинского, Юрия Норштейна, Хоана Миро и других великих мастеров в ценовом диапазоне от 1 000 до 210 000 долларов США.

За время работы галерея реализовала более 10 крупных выставочных проектов. Здесь проходили выставки Юрия Норштейна, Сальвадора Дали, Марка Шагала, Пабло Пикассо и других величайших художников. За время работы AltmansGallery посетило более 50 тыс. человек. 

Галерея ведет активную благотворительную деятельность. В марте 2016 года в AltmansGallery состоялся благотворительный аукцион работ художника Марка Шагала и российского музыканта Андрея Макаревича, приуроченный к еврейскому празднику Пурим. Мероприятие прошло при поддержке РЕК. Все сэкономленные на торжествах средства и собранные на аукционе пожертвования РЕК передал на благотворительные цели. Весной 2017 года в AltmansGallery в рамках выставки Сальвадора Дали состоялся благотворительный аукцион, средства от которого были перечислены на счета четырех благотворительных организаций.

Среди них: программа благотворительной помощи тяжелобольным детям "Линия Жизни", благотворительный фонд поддержки деятелей искусства "Артист", программа "Лыжи мечты" для реабилитации детей с ДЦП и благотворительный фонд Константина Хабенского, который помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Эстампы из галереи первых имен регулярно становятся лотами благотворительных аукционов. Так, весной 2018 года литография Хоана Миро была передана в дар фонду "Найди семью" для дальнейшего участия в благотворительном аукционе, посвященного Международному дню защиты детей.

О проекте "+1"

+1 – коммуникационный проект, рассказывающий о лидерских практиках в области социальной и экологической ответственности. Платформа +1 создает площадку для прямой коммуникации и обмена ресурсами между бизнесом, НКО, государством и обществом. В формате блогов участники проекта рассказывают о лучших практиках экологических и социальных преобразований. Мы помогаем формировать лояльность всех заинтересованных сторон посредством разделения общих ценностей и вовлечения в совместную деятельность.

Медиаплатформа +1 – это коммуникационный проект, рассказывающий о лидерских практиках в области социальной и экологической ответственности на сайте plus-one.ru, а также в собственных разделах +1 на РБК, Ведомостях и Forbes. Помимо этого, команда +1 развивает проект +1ГОРОД – федеральную web-карту социальных и экологических сервисов и офлайн-маркировку полезных сервисов на фасадах зданий.


25 марта 2019, 15:07
ПРЕСС-РЕЛИЗ
29 марта 2019
просмотры: 123

В Кремле покажут гала-шоу "К 130-летию Нижинского"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
28 марта 2019
просмотры: 123

Девелопер INGRAD дарит клиентам ценные призы

Разыграны автомобиль, скутеры и смартфоны

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 марта 2019
просмотры: 123

Дизайнеры будущего: новый образовательный проект Национальной палаты моды

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 марта 2019
просмотры: 123

Гендерное равенство, секс в соцсетях и другие темы РИФ-2019

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 марта 2019
просмотры: 123

Певец Ivan настроен завоевать мир

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 марта 2019
просмотры: 123

Журнал Estet отпраздновал юбилей

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 марта 2019
просмотры: 123

Арт-ярмарка Happy Market в Москве: время перемен

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 марта 2019
просмотры: 123

Премьера иммерсивного мюзикла в темноте пройдет в Манеже

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 марта 2019
просмотры: 123

Третий Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева пройдет в Москве

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 марта 2019
просмотры: 123

Автомобили INFINITI можно будет купить онлайн

567

загрузить ещё

Политика

Вскрылись тайные связи Зеленского с Россией
Порошенко публично назвали тварью и вурдалаком
Выборы на Украине закончатся третьим Майданом
Комик Зеленский мощно врезал пьянице Порошенко

Шоу-бизнес

Вскрылись неизвестные подробности о болезни Жанны Фриске
"Не взяла кошелек": попрошайка Гузеева выманила перчик у Хасана
Буланова оправдалась после большой подлости
Савичева страдает от опасной зависимости

Проишествия

60 ударов ножом: популярное шоу довело до дикой резни
Музыканты известной рок-группы погибли в жутком ДТП
Перешедшему дорогу Порошенко политику прислали бомбу
Родственница звезды Голливуда заживо сгорела на Украине

Lifestyle

Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Звезду сериала "Игра престолов" сразил инсульт
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Вскрылись неизвестные подробности о болезни Жанны Фриске

Артистка до последнего скрывала недуг
Шоу-бизнес

"Огненная красотка": народ захлебнулся комплиментами сексапильной Брежневой

Певица поделилась откровенными снимками в соцсети
Шоу-бизнес

После обвинений мужа Алсу в изменах вскрылась правда о светском "гадюшнике"

Скандальный блогер встала на защиту знаменитости
Шоу-бизнес

Лолита тяжело переживает потерю возлюбленного

Певица утешается тем, что успела попрощаться

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на апрель
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Орейро в полупрозрачном наряде покорила Москву
Иссохшая Чурикова пришла за наградой
Мужья Меньшовой и Боярской блеснули на премии
Шикарная Лобода прилюдно обнималась с афроамериканцем

Спорт

Плющенко объявили врагом российского фигурного катания
Уткин нанес новый удар Черчесову
Загитову вогнал в краску вопрос о мужчине ее мечты
Роскошная Туктамышева побила сбежавшую к старому гею Медведеву

Регионы

"Смещение опор": власти признали проблемы Крымского моста
Колледж в Петербурге затопило кипятком (видео)
Учительницу уволили за снимок в купальнике
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru