Подопечный Дробыша готовит англоязычный альбом

20 марта в караоке “Синематограф” состоится презентация англоязычного сингла "Your Eyes" подопечного продюсерского центра Виктора Дробыша – молодого музыканта, певца и композитора, выступающего под сценическим именем IVAN.



Артист готовит к выпуску англоязычный альбом. 20 марта все смогут оценить первый трек "Your Eyes", который войдет в него. Также поклонники IVAN будут приятно удивлены новым имиджем музыканта.



"Альбом будет разный! Почерк, конечно же, присутствует и он узнаваем. Будет сингл в более тяжелом формате, будет сингл полегче, будут баллады. Эксперимент ли это? Время покажет, но мне бы хотелось продолжить работу в этом направлении. Хочется делать музыку world wide, чтобы по всей планете", – признается артист.