Подопечный Дробыша готовит англоязычный альбом
Артист
готовит к выпуску англоязычный
альбом. 20 марта все смогут оценить первый трек "Your Eyes", который войдет в него. Также поклонники IVAN будут приятно удивлены новым имиджем музыканта.
"Альбом будет разный! Почерк, конечно же, присутствует и он узнаваем. Будет сингл в более тяжелом формате, будет сингл полегче, будут баллады. Эксперимент ли это? Время покажет, но мне бы хотелось продолжить работу в этом направлении. Хочется делать музыку world wide, чтобы по всей планете", – признается артист.
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