В Новой Москве открылся офис продаж ЖК "Филатов Луг"

Девелопер "Инград" открыл офис продаж жилого комплекса "Филатов Луг" в Новой Москве. Помещение разделено на четыре зоны: презентационную, шоурумы, места для переговоров, а также open space с рабочими местами менеджеров.



Отличительная особенность офиса – декорирование его живыми цветами и растениями. Кроме того, стены украшают масштабные постеры, органично вписывающиеся в общую концепцию.



На первом этаже здания расположился трехмерный макет. Потенциальные покупатели квартир в жилом комплексе могут увидеть новостройку в миниатюре.

У клиентов появилась возможность оценить архитектуру зданий, благоустройство двора, а также социальную и бытовую инфраструктура и хорошую транспортную доступность, включая расположенные в непосредственной близости магистрали, станции метро и автобусные остановки. Кроме того, на первом этаже расположена зона ожидания с детским уголком.

На втором этаже покупатели могут оценить варианты отделки их будущего жилья и качество материалов. Здесь же можно посмотреть на планировки квартир, в том числе лоджии, комнаты.

Для консультаций и оформления сделок предусмотрены переговорные комнаты. Так покупатель сможет обсудить все интересующие вопросы, в том числе по ипотечному кредитованию.

"Филатов Луг" расположен в пяти километрах от МКАД по Киевскому шоссе. Проектом предусмотрено строительство 10 монолитных домов, включая два сада, паркинг и школу.

Девелопер "Инград" специализируется на строительстве в Москве и ближнем Подмосковье. Компанию контролирует концерн "Россиум" Романа Авдеева – главного бенефициара Московского кредитного банка.