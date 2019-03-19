В Новой Москве открылся офис продаж ЖК "Филатов Луг"
Отличительная особенность офиса – декорирование его живыми
цветами и растениями. Кроме того, стены украшают масштабные постеры, органично
вписывающиеся в общую концепцию.
На первом этаже здания расположился трехмерный макет. Потенциальные покупатели квартир в жилом комплексе могут увидеть новостройку в миниатюре.
У клиентов появилась возможность оценить архитектуру зданий, благоустройство двора, а также социальную и бытовую инфраструктура и хорошую транспортную доступность, включая расположенные в непосредственной близости магистрали, станции метро и автобусные остановки. Кроме того, на первом этаже расположена зона ожидания с детским уголком.
На втором этаже покупатели могут оценить варианты отделки их будущего жилья и качество материалов. Здесь же можно посмотреть на планировки квартир, в том числе лоджии, комнаты.
Для консультаций и оформления сделок предусмотрены переговорные комнаты. Так покупатель сможет обсудить все интересующие вопросы, в том числе по ипотечному кредитованию.
"Филатов Луг" расположен в пяти километрах от МКАД по Киевскому шоссе. Проектом предусмотрено строительство 10 монолитных домов, включая два сада, паркинг и школу.
Девелопер "Инград" специализируется на строительстве в Москве и ближнем Подмосковье. Компанию контролирует концерн "Россиум" Романа Авдеева – главного бенефициара Московского кредитного банка.
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