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Пресс-релизы

В Москве наградят лучших экстрасенсов и астрологов года

Фото: www.globallookpress.com
 23 марта 2019 года в концертном зале “Останкино" компания “Lotos group” проводит торжественную церемонию вручения II Ежегодной Международной Премии сверхспособностей человека  "Lotys". Премия будет присуждена Лучшим из Лучших в области экстрасенсорики, астрологии, нумерологии, психологии.
поделиться

Гости премии соберутся на большом и ярком светском рауте, чтобы узнать, кому же вручат заветные статуэтки – как символ высоких достижений.

Премия “LOTYS” – уникальный открытый международный проект в области сверхспособностей человека. Голоса за своих победителей отдают люди с помощью интернет–голосования на сайте Премии. Идея организаторов премии – отсечь шарлатанов, аферистов и выявить и показать настоящих мастеров своего дела, которых предлагает и за которых голосует народ.

 В Церемонии награждения примут участие звезды Российской эстрады, представители шоу-бизнеса и искусства. Специальные гости – участники мистических телепроектов.

На церемонию награждения приглашены: Зара, Митя Фомин, Шура, Наталья Гулькина, Группа “БИ-2”, Cтепан Меньшиков, группа “Стрелки”, группа “Блестящие”, Елена Беркова, Никита Малинин, Диана Шурыгина, Прохор Шаляпин, Виталина, Данко, Наталья Власова, Никас Сафронов, Виктория Пьер-Мари, Лариса Копенкина, Катя Ковская, Григорий Юрченко, Алена Кравец, Сали Росивер, Анна Калашникова, Ирсон Кудикова, VAVOVICH и Ирина Котихина. А также: Юлий Котов, Галина Багирова, Виктория Субота, Дардо Кусто, Марина Зуева, Алена Орлова, Анатолий Леденев, Виктория Железнова, Таисия Недзвецкая, Серафима Золотарева, Екатерина Борисова (Баба Катя), Фатима Хадуева, и многие другие (списки пополняются ежедневно, актуальный список у Пресс-службы Премии).

Ведущие церемонии Фатима Хадуева и Степан Меньшиков.

19 марта 2019, 08:07
ПРЕСС-РЕЛИЗ
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