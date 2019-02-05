"Банды Индостана": самый дорогой фильм Болливуда выходит в прокат

Командир Азаад и его морские разбойники борются за свою свободу и против новых порядков. Они сеют страх среди колонистов и представляют угрозу имперской стабильности. Британцы нанимают местного бандита Фиранги, готового и мать родную продать за деньги. Тот должен внедриться в банду морских разбойников и убить их предводителя Азаада. Индийский приключенческий боевик "Банды Индостана" выходит в российский прокат в День всех влюбленных.



"Банды Индостана" – история пиратов XVIII века, которые боролись за независимость Индии. Британская империя уже правит большей частью Индии. Ост-Индская компания устанавливает свои законы, что совершенно не устраивает местных жителей. Однако далеко не каждый отваживается выступить против колонизаторов. И только морские разбойники, которые не боятся ничего, осмеливаются наносить удар за ударом по кораблям империи. Особенно опасен для них Азаад – бесстрашный капитан, ставящий свободу превыше жизни. Британский лорд Джон Клайв решает внедрить бандита Фиранги к пиратам, чтобы тот убил главаря.

"Банды Индостана" – самый дорогой фильм Болливуда. На его создание потрачено 47 миллионов долларов. Картина основана на исторических событиях, хотя, прежде всего, это приключенческий фильм, полный экшена и индийских танцев.

Режиссер Виджай Кришна Ачарья: "Безумно рад, что в России фильм выходит в День всех влюбленных. Он идеально подходит для этого праздника: мы с большой любовью показываем Индию со всеми ее яркими красками, традициями, запахами, цветами. XVIII век стал переломным для нашей страны и, мне кажется, мы должны больше говорить об этом. О том, как все изменилось для индийского общества и о борьбе, которую оно вело. Важно делать это не назидательно, а через приключения, экшен и красоту индийской земли".

Съемки фильма началась 5 июля 2017 года на Мальте, где были построены два огромных корабля. На их строительство ушло более года. Огромное внимание уделялось мелким деталям, чтобы сделать суда максимально похожими на корабли индийского флота XVIII века. В работе принимало участие более 1000 человек.

Продюсер Адитья Чопра: "Мы хотели сделать все максимально реалистично, чтобы актеры погрузились в атмосферу фильма, ощутили, каково это быть членом настоящего пиратского судна. С зеленым экраном может работать сейчас почти каждый, мы хотели большего. Хотели, чтобы главным героям удалось прочувствовать корабль, принять его как еще одного члена съемочной группы, сделать наш фильм "живым".

Кроме того, "Банды Индостана" – это первый совместный фильм двух величайших звезд индийского кино Аамира Кхана и Амитабха Баччана.

Актер Аамир Кхан: "Я огромный поклонник Амитабха Баччана и работать с ним над этим проектом было сплошным удовольствием. Я настолько волновался, находясь рядом с ним, что забывал произносить свои реплики. Каждый день, когда я приходил на съемочную площадку и видел его, безумно переживал, что сделаю что-то не так. До сих пор не могу поверить, что работал с таким выдающимся человеком".

Актер Амитабх Баччан: "Я никогда ранее не принимал участие в таком большом проекте. Масштаб поражает. Столько всего было сделано, чтобы реализовать проект, что все время хотелось быть в эпицентре событий. Я просто не мог стоять в стороне, и, несмотря на риск, выполнял все трюки самостоятельно. Для меня это незабываемый опыт".

Актриса Фатима Сана Шейх: "Мы тренировались сутки напролет больше года, и работать с луком оказалось труднее, чем я ожидала. У меня постоянно были отметины и шрамы на руках, но, я не жалею ни об одном ушибе. Фильм получился замечательный, и для меня работа с такими профессионалами – это потрясающий опыт".

"Банды Индостана"/ Thugs of Hindostan

Режиссер: Виджай Кришна Ачарья

Оператор: Мануш Нандан

Продюсеры: Адитья Чопра, Уинстон Аццопарди, Култхеп Нарула.

Сценарист: Виджай Кришна Ачария

В главных ролях: Катрина Каиф, Аамир Кхан, Амитабх Баччан, Фатима Сана Шаикх

Жанр: боевик, драма, история.

Возрастное ограничение: 12+

Время: 164 мин







