Танцевальную драму "Конфуций" впервые покажут в двух столицах

3-4 декабря 2019 года на сцене Мариинского театра и 8-9 декабря в Московском театре "Новая Опера" имени Е. В. Колобова будет представлена одна из лучших исторических постановок Китая – танцевальная драма "Конфуций". Шестьдесят артистов Китайского национального театра оперы и танцевальной драмы под аккомпанемент Китайского национального оркестра народных инструментов расскажут историю жизни мудреца, странствующего с посланием мира. Удивительным фактом является то, что режиссер спектакля Кун Дэсинь – прямой потомок Конфуция в 77-м поколении!

Труппа Национального театра оперы и балета Китая считается одной из наиболее профессиональных в стране, с длинной, более чем 65-летней историей. В ее составе самые влиятельные и известные китайские танцоры, гастролирующие по всему миру. Это своего рода аналог российского Большого театра: с симфоническим оркестром, оперным и балетным коллективами, которым по силам и европейская классика, и национальная культура.

Постановка "Конфуций" – это не просто спектакль в привычном понимании. Это захватывающее своей динамичностью шоу с летающими акробатами в ярких костюмах, грациозными балеринами, воздушными танцорами с отточенными синхронными движениями. Поставленные на крепкой хореографической основе танцевальные номера впечатляют пластикой движений, напоминающих ушу и восточные единоборства – системы физического и духовного развития личности, которые издревле практикуются в Китае по традициям, передаваемым от поколения к поколению. В самобытности китайского балета соединены народные традиции, элементы классики и модерна. Такое триединство придает особый шарм и выразительность танцам, составляющим повествовательную канву представления.



Спектакль "Конфуций" служит эталоном китайской культуры. Его с гордостью привозят на разные площадки мира, а в премьерный период он даже был показан на сцене Линкольн-центра в Нью-Йорке. Сейчас уникальное шоу приедет в Москву и Санкт-Петербург по случаю 70-летия образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, и это, пожалуй, будет лучшим подарком.

Начало в 19:00.

Адрес Мариинского театра в Санкт-Петербурге: Театральная площадь, 1.

Адрес театра "Новая Опера" в Москве: улица Каретный ряд, 3, строение 2.