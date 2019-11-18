В парке Сокольники откроется фестиваль Волшебных китайских фонарей

Огромные панды и полярные медведи, морские рыбы и лотосы, величественные китайские дворцы и традиционный русский Дед Мороз со Снегурочкой – в конце ноября в Москве откроется фестиваль Волшебных китайских фонарей. На мероприятии будут представлены более 40 ярких и красочных световых конструкций, транслирующих культуру и одну из самых древних традиций Китая в современный мир. В программе фестиваля: ежедневная шоу-программа, национальная кухня и необычные мастер-классы.

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