В Музее музыки открывается цикл Баховских органных вечеров

Цикл будет состоять из 12 концертов распределенных на два сезона, с осени 2019 по весну 2021 года. Каждый сезон включает по шесть концертов. Программам даны подзаголовки отражающие какую-либо из граней Баховского наследия. Так программа "Истоки" включает произведения раннего периода творчества, а также музыку, написанную под влиянием его старших современников. В программе "Бах-виртуоз" великий композитор предстает блестящим исполнителем, владеющим бесконечными возможностями инструмента. Программы "Рождество" и "Пасхальный концерт" ориентированы на определенное время года и образы "Святого писания" – основу всей музыки Баха. Духовная тематика разрабатывается и в программе "Мистика", в ней акцент сделан на сакральной символике и известных числовых кодах Баха. Не случайно этот концерт пройдет в День рождения Баха 21.III, ведь именно эти цифры являются математической основой многих его сочинений, в особенности позднего периода. Созерцательность и ощущение Божественного присутствия – фокус программы "Лирика", однако в ней субъектом глубинного самопознания становится И.С. Бах – человек.
Исполнитель – победитель международных конкурсов, обладатель наград за лучшее исполнение Баха и музыки барокко – органист Константин Волостнов, при составлении программ концертов традиционно придал им драматургическую динамику и контраст, что сделает каждый вечер цикла увлекательным как для неподготовленного, так и для осведомленного слушателя.
БАХ. ОРГАННАЯ МУЗЫКА
Цикл из 12 концертов. Исполнитель: Победитель XXV международного конкурса в Сент-Олбанс (Великобритания), I международного конкурса им. А.Гедике в Москве, IV международного конкурса в Шрамберге (Германия) Константин Волостнов.
Концерт №1 (открытие сезона), 12 октября 2019. Суббота, 19.00
"Истоки"
Токката Ми мажор BWV 566
Концерт по А.Вивальди ре минор
Шестнадцать хоралов раннего периода
Фуга на тему Легренци
Фуга на тему Корелли
Токката и фуга ре минор BWV 565
Концерт №2, 23 ноября 2019. Суббота, 19.00
"Бах – виртуоз"
Прелюдия и фуга до минор BWV 549
Трио-соната Соль мажор
Концерт по А.Вивальди До мажор
"Фуга-жига"
Прелюдия и фуга Ре мажор BWV 532
Хоралы времени Адвента (из различных собраний)
Концерт №3, 28 декабря 2019. Пятница, 19.00
"Рождество"
Прелюдия и фуга Ля мажор BWV 536
Хоралы на "Рождество" (из "Органной книжечки" и других собраний)
Фантазия Соль мажор BWV 572
Пастораль
Фуга До мажор (без WV)
Прелюдия Соль мажор BWV 568
Фуга Соль мажор BWV 576
Фантазия-концерт BWV 571
Токката, Адажио и Фуга До мажор
Концерт №4, 15 февраля 2020. Суббота, 19.00
"Лирика"
Прелюдия и фуга соль минор BWV 535
Канцона ре минор BWV 588
Фантазия и имитация BWV 563
Фантазия и фуга соль минор BWV 542
Концерт по Принцу Эрнсту Соль мажор BWV 592
Концерт по Принцу Эрнсту До мажор BWV 595
Прелюдия и фуга ре минор BWV 539
Соната до минор (в 3-х частях) BWV 526
Шесть шублеровских хоралов BWV 645-650
Фантазия и фуга соль минор BWV 542
Концерт №5, 21 марта 2020. Суббота, 19.00
"Мистика"
Прелюдия и фуга До мажор BWV 545
Фантазия до минор BWV 562
Фантазия До мажор BWV 570
Фантазия до минор BWV 1121
Хоральная партита "О Бог, благочестивый Бог" BWV 767
Маленький гармонический лабиринт BWV 591
Трио-соната ми минор
Прелюдия и фуга ми минор BWV 548
Хоралы из "Органной книжечки" и других собраний
Фуга соль минор BWV 131a
Концерт №6 (Завершение первого сезона), 25 апреля 2020. Суббота, 19.00
"Пасхальный концерт"
Прелюдия и фуга до-минор BWV 546
Фантазия и фуга до минор BWV 537
Хоральная партита "Приветствуем Тебя, Иисус добросердечный" BWV 768
Прелюдия и фуга ля минор BWV 551
Пасхальные Хоралы (из "Органной книжечки" и других собраний)
Пассакалия до минор