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Пресс-релизы

В Музее музыки открывается цикл Баховских органных вечеров

Фото: music-museum.ru
12 октября 2019 года в Музее музыки открывается цикл Баховских органных вечеров в исполнении ведущего российского органиста Константина Волостнова. На сцене Прокофьевского зала это уже третий проект музыканта, охватывающий все органные сочинения Иоганна Себастьяна Баха и являющийся самой успешной органной серией Музея музыки.
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Цикл будет состоять из 12 концертов распределенных на два сезона, с осени 2019 по весну 2021 года. Каждый сезон включает по шесть концертов. Программам даны подзаголовки отражающие какую-либо из граней Баховского наследия. Так программа "Истоки" включает произведения раннего периода творчества, а также музыку, написанную под влиянием его старших современников. В программе "Бах-виртуоз" великий композитор предстает блестящим исполнителем, владеющим бесконечными возможностями инструмента. Программы "Рождество" и "Пасхальный концерт" ориентированы на определенное время года и образы "Святого писания" – основу всей музыки Баха. Духовная тематика разрабатывается и в программе "Мистика", в ней акцент сделан на сакральной символике и известных числовых кодах Баха. Не случайно этот концерт пройдет в День рождения Баха 21.III, ведь именно эти цифры являются математической основой многих его сочинений, в особенности позднего периода. Созерцательность и ощущение Божественного присутствия – фокус программы "Лирика", однако в ней субъектом глубинного самопознания становится И.С. Бах – человек.

Исполнитель – победитель международных конкурсов, обладатель наград за лучшее исполнение Баха и музыки барокко – органист Константин Волостнов, при составлении программ концертов традиционно придал им драматургическую динамику и контраст, что сделает каждый вечер цикла увлекательным как для неподготовленного, так и для осведомленного слушателя.

БАХ. ОРГАННАЯ МУЗЫКА

Цикл из 12 концертов. Исполнитель: Победитель XXV международного конкурса в Сент-Олбанс (Великобритания), I международного конкурса им. А.Гедике в Москве, IV международного конкурса в Шрамберге (Германия) Константин Волостнов.

Концерт №1 (открытие сезона), 12 октября 2019. Суббота, 19.00

"Истоки"

Токката Ми мажор BWV 566

Концерт по А.Вивальди ре минор

Шестнадцать хоралов раннего периода

Фуга на тему Легренци

Фуга на тему Корелли

Токката и фуга ре минор BWV 565

Концерт №2, 23 ноября 2019. Суббота, 19.00

"Бах – виртуоз"

Прелюдия и фуга до минор BWV 549

Трио-соната Соль мажор

Концерт по А.Вивальди До мажор

"Фуга-жига"

Прелюдия и фуга Ре мажор BWV 532

Хоралы времени Адвента (из различных собраний)

Концерт №3, 28 декабря 2019. Пятница, 19.00

"Рождество"

Прелюдия и фуга Ля мажор BWV 536

Хоралы на "Рождество" (из "Органной книжечки" и других собраний)

Фантазия Соль мажор BWV 572

Пастораль

Фуга До мажор (без WV)

Прелюдия Соль мажор BWV 568

Фуга Соль мажор BWV 576

Фантазия-концерт BWV 571

Токката, Адажио и Фуга До мажор

Концерт №4, 15 февраля 2020. Суббота, 19.00

"Лирика"

Прелюдия и фуга соль минор BWV 535

Канцона ре минор BWV 588

Фантазия и имитация BWV 563

Фантазия и фуга соль минор BWV 542

Концерт по Принцу Эрнсту Соль мажор BWV 592

Концерт по Принцу Эрнсту До мажор BWV 595

Прелюдия и фуга ре минор BWV 539

Соната до минор (в 3-х частях) BWV 526

Шесть шублеровских хоралов BWV 645-650

Фантазия и фуга соль минор BWV 542

Концерт №5, 21 марта 2020. Суббота, 19.00

"Мистика"

Прелюдия и фуга До мажор BWV 545

Фантазия до минор BWV 562

Фантазия До мажор BWV 570

Фантазия до минор BWV 1121

Хоральная партита "О Бог, благочестивый Бог" BWV 767

Маленький гармонический лабиринт BWV 591

Трио-соната ми минор

Прелюдия и фуга ми минор BWV 548

Хоралы из "Органной книжечки" и других собраний

Фуга соль минор BWV 131a

Концерт №6 (Завершение первого сезона), 25 апреля 2020. Суббота, 19.00

"Пасхальный концерт"

Прелюдия и фуга до-минор BWV 546

Фантазия и фуга до минор BWV 537

Хоральная партита "Приветствуем Тебя, Иисус добросердечный" BWV 768

Прелюдия и фуга ля минор BWV 551

Пасхальные Хоралы (из "Органной книжечки" и других собраний)

Пассакалия до минор

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