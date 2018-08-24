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Пресс-релизы

Подмосковный музей открывает уникальную экспозицию

Фото: Пресс-служба
Серпуховский историко-художественный музей совместно с Государственной Третьяковской галереей при поддержке Министерства культуры Московской области в рамках Губернаторской программы "Наше Подмосковье" 5 сентября открывает масштабный выставочный проект "Пленники красоты. Генрих Семирадский и художники позднего академизма", приуроченный к 100-летию со дня основания музея. 
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Выставка, посвященная 175-летию со дня рождения всемирно известного русского художника Генриха Семирадского, представит 34 шедевра из собраний ведущих музеев России – Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и Переславль-Залесского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

В центре экспозиции – творчество выдающегося русского художника-академиста Генриха Семирадского, который известен прежде всего монументальными полотнами на мифологические, античные и библейские сюжеты. Зритель увидит такие прославленные произведения, как "Танец среди мечей", "Игра в кости", "Опасный урок", "Христос у Марфы и Марии", знаменитые эскизы росписи Храма Христа Спасителя в Москве, а также работы других академистов – единомышленников Семирадского: Василия Поленова и Василия Смирнова, Федора Бронникова, Степана Бакаловича, Вильгельма Котарбинского, Карла Гуна и Александра Риццони.

Экспозицию дополнит зал кинотеатра, где посетители смогут посмотреть фильм о русском академическом и салонном искусстве ХIХ – начала ХХ века, подготовленный эксклюзивно к открытию проекта совместно с куратором выставки, доктором искусствоведения, заместителем генерального директора по научной работе Государственной Третьяковской галереи Татьяной Карповой.

Выставка продлится до 5 декабря 2018 в купеческом особняке Серпуховского историко-художественного музея и ожидает получить большой интерес посетителей, как первый столь масштабный проект в стенах подмосковного музея.

24 августа 2018, 13:01
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