Крымские гастрономические сезоны стартуют в Ялте
12–26 июля фестиваль открывает Чуан Ху Янг, шеф-повар бистро Jang Su (Екатеринбург). Его гастроли посвящены современной кухне Китая. В меню – говяжий язык в пяти специях, рыба "хризантема" в кисло-сладком соусе, восточные креветки со сгущенным молоком, васаби и икрой, том-ям по особому рецепту, а также другие яркие и легкие блюда, идеальные для лета.
27–31 июля эстафету принимает Шакир Юлдашев, шеф-повар и совладелец ресторана "Замес" (Екатеринбург), с темой "Кухня Кореи".
1–15 августа за chef’s table царит Илья Захаров, бренд-шеф развлекательного проекта "Казино Сочи" (рестораны "Брунелло" и "Баффет"), с темой "Паназия".
16–31 августа перенесемся через Тихий Океан, из Азии в Латинскую Америку: Орландо Бальдеон, владелец и шеф-повар ресторана "Лима" (Москва) познакомит гостей Doctor Whisky с лучшим, что есть в кухне его родной страны – Перу.
10–23 сентября Рашид Рахманов, участник и победитель многочисленных кулинарных конкурсов, прославившийся своими познаниями в восточной кухне, представит свой авторский взгляд на кухню Японии.
"Крымские гастрономические сезоны" в Doctor Whisky – как всегда море вкусов, эксклюзивные блюда в безупречном исполнении, приятные встречи и живое общение.
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