Крымские гастрономические сезоны стартуют в Ялте

Ялтинский ресторан Doctor Whisky объявляет о старте очередного фестиваля из цикла "Крымские гастрономические сезоны". Тема этого лета – самые интересные кухни Азии. Каждый вечер в зоне chef’s table, единственной в Крыму, ведущие шеф-повара России готовят авторские интерпретации экзотических блюд и общаются с гостями ресторана.

12–26 июля фестиваль открывает Чуан Ху Янг, шеф-повар бистро Jang Su (Екатеринбург). Его гастроли посвящены современной кухне Китая. В меню – говяжий язык в пяти специях, рыба "хризантема" в кисло-сладком соусе, восточные креветки со сгущенным молоком, васаби и икрой, том-ям по особому рецепту, а также другие яркие и легкие блюда, идеальные для лета.

27–31 июля эстафету принимает Шакир Юлдашев, шеф-повар и совладелец ресторана "Замес" (Екатеринбург), с темой "Кухня Кореи".

1–15 августа за chef’s table царит Илья Захаров, бренд-шеф развлекательного проекта "Казино Сочи" (рестораны "Брунелло" и "Баффет"), с темой "Паназия".

16–31 августа перенесемся через Тихий Океан, из Азии в Латинскую Америку: Орландо Бальдеон, владелец и шеф-повар ресторана "Лима" (Москва) познакомит гостей Doctor Whisky с лучшим, что есть в кухне его родной страны – Перу.

10–23 сентября Рашид Рахманов, участник и победитель многочисленных кулинарных конкурсов, прославившийся своими познаниями в восточной кухне, представит свой авторский взгляд на кухню Японии.

"Крымские гастрономические сезоны" в Doctor Whisky – как всегда море вкусов, эксклюзивные блюда в безупречном исполнении, приятные встречи и живое общение.