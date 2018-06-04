На сцене РАМТа стартуют XVIII "Летние балетные сезоны"
Первым спектаклем "Летних балетных сезонов" по традиции станет главный русский балет – "Лебединое озеро" в исполнении нового участника проекта – Национального классического балета. Молодой коллектив, основанный в 2010 году, много гастролирует по России и миру, бережно сохраняет традиции русского балета и уже зарекомендовал себя как ревностный хранитель классического балетного искусства.
Впервые в репертуаре "Летних балетных сезонов" появится балет Мариуса Петипа "Баядерка" – в исполнении Национального классического балета. В основе сюжета лежит красивая древнеиндийская легенда о трагической любви танцовщицы и воина. На сцене – роскошные костюмы, яркие декорации, виртуозная техника исполнения и, конечно, немного волшебства.
В этом году в проекте вновь принимает участие Театр балета "Арт-Да" – молодой перспективный коллектив, чьи выступления с восторгом были встречены публикой в прошлом сезоне. Труппа, имеющая высокий творческий потенциал как в классическом, так и в современном направлениях, работает под девизом "Талант и преданность классическим традициям русского балета".
Вернулся в афишу "Летних балетных сезонов" Театр классического балета Смирнова-Голованова, больше известный как "Смирнов Балет". Коллектив, основанный Виктором Смирновым-Головановым в 1988 году, стал первой в СССР негосударственной балетной труппой. На "Летних балетных сезонах" "Смирнов Балет" представит балеты "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Ромео и Джульетта" в редакции Виктора Смирнова-Голованова, а также "Дон Кихот" и "Жизель".
Организатор "Летних балетных сезонов" – Агентство "КОНСАРТА", которое много лет занимается организацией гастролей театров, оркестров, хоровых и фольклорных коллективов, а также выставок в России и за рубежом.
Спектакли "Летних балетных сезонов" традиционно проходят в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ), который расположен в самом центре Москвы на Театральной площади, рядом с Большим и Малым театрами.
За 17 лет спектакли "Летних балетных сезонов" посетили более 700 000 человек. Изначально проект задумывался для иностранных туристов, посещающих Москву после закрытия театрально-концертного сезона. Но жители столицы проявили к летним спектаклям не меньший интерес, и очень скоро "Сезоны" стали заметным событием, а теперь уже и доброй традицией культурной жизни летней Москвы.
Начало спектаклей в 19.00, рекомендуемый возраст 6+.
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