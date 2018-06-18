В столице с размахом прошел второй Фестиваль русского гостеприимства

11 и 12 июня 2018 года в Парке Победы на Поклонной горе прошел Фестиваль русского гостеприимства "Самоварфест". Мероприятие организовано Фондом "Культура наций" при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей и Департамента культуры города Москвы.



"Самоварфест" – это не просто фестиваль, который собрал около 90 тысяч человек, среди которых было более 100 народов из самых разных регионов страны и соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья. Это история о гостеприимстве русской души, о ее традициях, о щедрости русского народа и о неизмеримом дружелюбии, которое гости и получили 11 и 12 июня на Поклонной Горе.

"Такого фестиваля, как "Самоварфест" еще в Москве не проводили"-, говорили гости фестиваля. 2 рекорда: 11 728 выпитых чашек душистого чая и 10 человек, поднятых на коромысле одним русским богатырем общим весом в 526 кг, музыкальный флешмоб, на котором 4000 человек единым хором исполнили гимн России, 4 тысячи бесплатных эксклюзивных коллекционных открыток с символикой "Самоварфеста", выпущенные вместе с Почтой России, выступление знаменитых артистов, а также многочисленных представителей власти и общественных организаций.

В рамках официальной части праздника перед гостями выступили Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Ильдар Гильмутдинов, председатель Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей, Татьяна Вагина, начальник Департамента национальной политики Управления Президента РФ по внутренней политике и Наталья Долгарева, президент Фонда "Культура наций", директор Фестиваля русского гостеприимства "Самоварфест". Также приехал поздравить гостей с праздником русской души и руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский.

В частности, Виталий Сучков зачитал приветствие от Мэра Москвы Сергея Собянина. "Это красочный семейный праздник, который несет в себе объединяющее начало. Раскрывая перед гостями богатство русской культуры и русской души, замечательные традиции гостеприимства и радушия, Фестиваль способствует сохранению бесценного национально-культурного достояния нашей страны, вносит большой вклад в укрепление межнациональных отношений, развитие межрегиональных и международных связей. Каждый, кто посетит "Самоварфест", получит заряд отличного настроения, окунется в атмосферу радости и веселья, обретет новых друзей", – говорится в послании.

Ильдар Гильмутдинов отметил: "В нашей стране в мире, дружбе и согласии проживают представители 193 национальностей. Только уважая культуру других народов, каждый народ Российской Федерации может развивать собственную культуру. С праздником! С Днем России!"

Татьяна Вагина также поздравила всех с праздником и зачитала посетителям Фестиваля приветствие от имени Магомедсалама Магомедова, заместителя Руководителя Администрации Президента, председателя Президиума Совета при Президенте по межнациональным отношениям. "Фестиваль "Самоварфест" является новым событием для Российской Федерации и только набирает свою популярность, но уже сейчас проявляется его незаурядность, приносящая новые краски в празднование Дня России. Особенность фестивальной программы в этом году заключается в том, что она проходит в преддверии Чемпионата мира по футболу, и мы можем показать зарубежным гостям возможности русского широкого гостеприимства. Убежден, что Фестиваль станет преданным хранителем многообразия отечественной самобытной культуры, а его участники и гости – почитателями традиций народов России", – говорится в приветственном слове.

Несмотря на непростые погодные условия, праздник прошел ярко и насыщенно. Более чем 10 тематических площадок на протяжении двух дней развлекали гостей мероприятия. На Фестивале можно было сфотографироваться с уникальной инсталляцией с десятками латунных самоваров, посетить национальные ресторанные дворики, купить экологически чистые продукты, увидеть самобытное искусство народных умельцев, приобрести изделия мастеров народных промыслов и весело провести время на различных мастер-классах.

С восторгом гости Фестиваля вспоминают детскую зону, на которой наши юные посетители смогли посмотреть игровые и кукольные спектакли лучших московских и региональных детских театров. Посетителям Фестиваля на протяжении двух дней помогали представители ресурсного центра "Мосволонтер", а для иностранных гостей работал информационный туристический центр, организованный Департаментом спорта и туризма города Москвы, где волонтеры на иностранных языках рассказывали гостям о туристических маршрутах столицы, о площадках и программе Фестиваля, а также о богатой культуре нашей страны.

"Самоварфест" завершился красочным гала-концертом с участием ведущих фольклорных и хореографических ансамблей со всей России, насладились выступлениями таких коллективов, как "Фонограф-Джаз-Бэнд" под руководством заслуженного артиста России Сергея Жилина и кавер-группы "Samovar Band", которая представила зрителям с помощью самовара популярные песни в самых разных аранжировках, исполнив их под балалайку и аккордеон. Также перед гостями выступили певец Евгений Гор, лауреат всероссийских и международных конкурсов Артем Верхолашин, группа духовых инструментов "Boom Brass Band", группа "Аномалия", популярные виртуозы-инструменталисты: балалаечник Роман Бузылев и аккордеонист Максим Токаев и другие.

Обращаясь со сцены к гостям праздника, Наталья Долгарева отметила: "Мир и дружба в нашей стране – это прекрасно, потому что нас объединяют 193 национальности. У нас есть возможность показать нашу огромную страну от Калининграда до Владивостока через культуру, танцы, национальную кухню. Чай на Руси всегда согревал не только тело, но и душу!"

"Самоварфест" – это не просто фестиваль. Теперь это традиция российского народа, которая из года в год будет демонстрировать всю широкую и гостеприимную душу нашей многонациональной России.