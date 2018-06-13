"Футбольное лето" с СДМ-Банком

Мы все с нетерпением ждем начала грандиозного спортивного мероприятия – Чемпионата мира по футболу, тем более что он впервые пройдет в нашей стране! СДМ-Банк предлагает не оставаться в стороне от этого праздника, а стать частью масштабного события!



На странице www.football.sdm.ru стартовал конкурс "Футбольное лето 2018". "Футбольное лето" – это проект, который дает возможность проверить свою интуицию: угадать результаты матчей и ответить на "вопросы дня". По итогам будут посчитаны правильные ответы участников и выявлены победители, которые получат тематические призы. Причем, ценные призы получит не только тройка финалистов, но и участники, набравшие по итогам конкурса достаточное количество баллов (от 950 до 1250).



Главный приз – складной игровой стол для футбола Azteka. Приз за 2 место – компактная экшн-камера GoPro HERO4 Session; за 3 место – мяч Telstar, официальный футбольный мяч ЧМ 2018. Поощрительные призы для самых активных: рюкзак с символикой ЧМ 2018 (необходимо набрать не менее 1250 баллов); фитнес-трекеры/браслеты (1200 баллов); сертификат на посещение спорт-бара (1100 баллов); спортивные наушники JBL (1050 баллов); набор уникальных монет со стадионами ЧМ 2018 (1000 баллов) и полная Энциклопедия футбола для детей и взрослых (950 баллов). Подарки можно будет получить в любом удобном отделении банка.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо зайти на страничку игры www.football.sdm.ru и пройти обязательную регистрацию. После этого все зарегистрированные участники могут начинать пробовать свои силы. За все правильные ответы и верно угаданные результаты матчей каждый участник получает баллы. Рейтинг самых активных в онлайн режиме можно будет отслеживать на главной страничке конкурса.

Онлайн-игра пройдет до 15 июля 2018 года. Итоги конкурса будут подведены сразу по окончании Чемпионата и подсчета баллов – 17 июля 2018 года. Принять участие в конкурсе СДМ-Банка могут все желающие.

Желаем всем удачи в конкурсе!