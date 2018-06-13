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Пресс-релизы

Легендарный спектакль "Кыся" возвращается на столичную сцену

Фото: Пресс-служба
На сцену Московского Дворца Молодежи 27 июня 2018 года возвращается легендарный спектакль "Кыся", постановка, которая побила все мыслимые и немыслимые рекорды по аншлагам. В главных ролях – блистательный и неподражаемый Дмитрий Нагиев и брутальный Игорь Лифанов. 
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Оба давно не нуждаются в каком-то особом представлении, так как являются признанными звездами первой величины в кино, на телевидении и в театре. Дмитрий и Игорь дружны еще со студенческой скамьи. И вместе они заняты во многих успешных проектах. Но самый неожиданный и даже во многом сенсационный рекорд поставил именно спектакль "Кыся", зрительский ажиотаж вокруг которого не спадает 16 лет!

Придя на спектакль, вы окунетесь в бездну искрометного юмора и позитива с мастером импровизации и его признанными партнерами по сцене. Здесь тонкая ирония и легкий сарказм переплетаются с гофмановскими страшилками и гоголевской мистикой. Возможно, причина успеха в том, что фантасмагория "Кыся" хотя и имеет некую нарочитую скандальность, по сути заключает в себе экстравагантный, но очень личностный рассказ о дружбе, любви и ненависти, ярких и неприкрытых чувствах.

Фото: Пресс-служба

"Кыся" – постановка по одноименной повести Владимира Кунина. Режиссер Лев Рахлин и актеры создали на сцене смешную, шкодную и авантюрную историю петербургского помоечного кота из породы дон-жуанов. Дмитрий Нагиев прекрасно освоил пластику, повадки и непростую кошачью философию. Главному герою – коту Мартыну – приходится несладко. Впрочем, все, что видит Кыся, заставляет его маленький умишко всерьез задумываться о самых главных человеческих ценностях.

Фото: Пресс-служба

На отечественной сцене редкий антрепризный спектакль может сравниться с "Кысей" по зрительскому вниманию за все годы существования. Постановку смотрели, наверное, все звезды: от Аллы Пугачевой до Леонида Ярмольника. "Кыся" гастролировала в самых престижных залах как в России, так и за рубежом. Во многих городах она была по нескольку раз. "Кысю" играют театрах, ДК, во Дворцах спорта. В Москве спектакль показывали на сцене МХАТа, Театра Вахтангова, "Сатирикона", "Сатиры", Театра эстрады и других. График гастролей расписан на год вперед.

В спектакле также участвуют: Николай Дик, Дмитрий Быстревский, Дмитрий Воробьев, Эрик Кения, Марина Доможирова, Дарья Перова.

Постановка: Лев Рахлин

В ролях: Дмитрий Нагиев, Игорь Лифанов, Николай Дик, Эрик Кения, Дмитрий Быстревский, Дмитрий Блажко, Валерий Смекалов, Дарья Перова, Елена Вершинина

Продолжительность: 3 часа 

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