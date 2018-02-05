Латин-рокеры "LASCALA" возвращаются в Россию

Их музыка стала взрослой, а тексты – серьезными и искренними. Новый альбом солистка группы Анна Грин называет своим автопортретом, потому как все, что услышат поклонники – это истории, которые плотно переплетены с ее жизнью и личными переживаниями.



И действительно, творческий перерыв для "LASCALA" можно охарактеризовать не иначе, как "Затишье перед бурей".



За время отпуска внутри коллектива бушевали настоящие латинские страсти, которые вдохновили музыкантов на написание третьего полноформатного альбома, большая концертная презентация которого пройдет 2 марта в петербургском клубе "Зал Ожидания", и 3 апреля в московском клубе RED. Это станет своеобразным экспериментом как для поклонников группы, так и для самих артистов, и конечно, лучший способ дать оценку таким переменам – увидеть все своими глазами.

Обновленный состав, новое звучание и все тот же латинский вектор, все это – новая "LASCALA".

2 марта

Клуб "Зал ожидания", Санкт-Петербург, наб. Обводного Канала, 118. Начало в 20:00.

3 марта



Клуб RED, Москва, Болотная набережная 9, строение 1. Начало в 20:00.

Билеты на сайте и кассах города.