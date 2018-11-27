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Пресс-релизы

Торжественная церемония вручения премии Elite-2018 пройдет в Москве

Фото: Пресс-служба
30 ноября в ювелирном доме "Эстет" состоится одно из самых красивых событий – Торжественная церемония вручения Премии "Elite 2018" от журнала Elite Magazine. 
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Премия "Elite 2018" вручается самым выдающимся персонам, кто по итогам прошлого года смог добиться выдающихся профессиональных результатов, и которые являются примером для подражания в жизни, бизнесе, творчестве, здравоохранении и других сферах, кто заслужил признание общества. В списке номинантов – политики, бизнесмены и общественные деятели.

Место проведения "Elite 2018" ювелирный дом "Эстет", который удивит даже самую избалованную столичную публику изысканными угощениями и интерьерами. Концертная программа пройдет с участием звезд отечественной эстрады и шоу-бизнеса, популярными ТОП- блогерами, успешными личностями в бизнесе, руководители и владельцы компаний спонсоров и партнеров, вручение номинаций и общая атмосфера поистине светского мероприятия придадут происходящему незабываемый шарм!

Премией журнала Elite Magazine будут награждены лучшие известные личности Москвы и России. Среди гостей и участников церемонии приглашены и звездные гости вечера: Бьянка, Вахтанг, Меседа Багаутдинова, Юлия Беретта, Роман Архипов, Наталья Лесниковская, Любовь Тихомирова, Виктория Дайнеко, Ксения Лукьянчикова, Таня Герман и другие узнаваемые лица.

Номинации премии:  Женщина года, Мужчина года, Певица года, Певец года, Актер года, Актриса года и другие. Главные номинанты украсят обложки журнала Elite Magazine в 2019 году.

В программе мероприятия торжественная церемония награждения, концерт со звездными артистами и банкет. А так же в рамках премии состоится показ коллекции дизайнера Анны Часовских.

Место проведения: ювелирный дом "Эстет"

Адрес: Ювелирный дом "Эстет", ул.Веткина, 4,

Сбор гостей: 18:30

Начало: 19.00

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