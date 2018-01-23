Группа компаний "АРКС" приступила к реконструкции отстойников Ново-Курьяновских очистных сооружений
Напомним, что в ноябре 2017 года Группа компаний "АРКС" выиграла конкурс строительства под ключ восьми радиальных вторичных отстойников – бетонных чаш диаметром 54 метра, строительным объемом 376 кубических метров каждая. Согласно проекту новые отстойники будут сооружены на месте существующих старых.
В процессе строительства старые первичные отстойники будут полностью демонтированы с двумя насосными станциями опорожнения, двумя распределительными пунктами, подводящими и отводящими трубопроводами. В рамках проекта будет построены две распределительные чаши, две новые станции опорожнения, восемь иловых камер, проложены подводящие и отводящие трубопроводы, диаметром от 300 до 3500 миллиметров. Также, будут проложены наружные сети водоснабжения и канализации, произведены реконструкция существующей трансформаторной подстанции и монтаж технологического оборудования.
Площадь участка, занимаемая под новое строительство сооружений комплекса, составит 44 320 квадратных метров, строительный объем – 15 697 кубометров. Срок исполнения проекта – 2020 год, стоимость выполнения работ – 2,74 миллиарда руюлей. Контракт подписан с АО "Мосводоканал".
Группа компаний "АРКС" – один из лидеров строительного рынка Московского региона. Основные направления деятельности Группы – сооружение объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, возведение жилых и коммерческих зданий, инвестиции в строительство.
В числе крупнейших объектов Группы – реконструкция Каширского шоссе, Юго-Западная водопроводная станция, транспортная развязка МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы, реконструкция Дмитровского шоссе, строительство комплекса зданий Московского Медико-стоматологического Университета, Молодогвардейская транспортная развязка. В Группе работает около 6000 человек, используется более 600 единиц техники. Портфель заказов Группы составляет около 100 миллиардов рублей.
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В рамках контракта с "Мосводоканалом" были приведены в порядок 12 отстойников, которые представляют собой бетонные чаши диаметром свыше 50 метров
Генеральным подрядчиком проекта является Группа компаний "АРКС"
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