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Пресс-релизы

НАШИ футболисты сразятся за суперкубок

Фото: пресс-служба НАШЕ Радио
27 сентября 2017 года в 13.00 на стадионе "Академия "Спартак" пройдет матч за суперкубок: команда НАШЕго Радио сыграет с командой слушателей НАШЕго Радио!
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В команду слушателей полным ходом идет набор, а в состав команды радиостанции уже вошли не только популярные артисты, но и профессиональные футболисты – нападающий и полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов, нападающий "Дина" Аркадий Белый, многократный чемпион России Александр Ширко.

Выстоят ли российские футболисты и НАШИ артисты против команды слушателей? Смогут ли футболисты-любители доказать, что владеют мячом не хуже тех, кто зарабатывает игрой на жизнь? И конечно, будут ли они играть в полную силу или будете поддаваться?

Последний вопрос очень волновал ведущего НАШЕго Радио, новоявленного полузащитника Игоря Панькова и он задал его коллеге по команде, опытному нападающему Александру Ширко.

"Конечно, я буду играть в полную силу и покажу настоящий футбол, чтобы игра была интересна как игрокам, так и настоящим болельщикам", – ответил ведущему футболист.

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