Промышленники России собираются в Москву на II Межрегиональный промышленный Форум

18 октября 2017 года в Москве (Президент-Отель, ул. Большая Якиманка, 24) состоится II Межрегиональный промышленный Форум, на котором представители государства и промышленных предприятий со всей России обсудят самые насущные проблемы финансирования реального сектора экономики.

Межрегиональный промышленный Форум – ежегодное мероприятие, направленное на решение задач развития региональной промышленной политики, формирование новых направлений и форм межрегионального экономического сотрудничества субъектов Российской Федерации, а также взаимодействие государственных институтов развития и предприятий реального сектора экономики.

В 2017 году Форум будет посвящен вопросам развития институтов межрегиональной производственной интеграции, финансированию проектов промышленных компаний, а также вопросам стимулирования инновационной активности производственных предприятий и созданию благоприятных условия для развития технологий в российской промышленности.

Главными темами Форума-2017 станут сфера госзаказа и производственной кооперации, перспективных технологий, развития особых экономических зон, индустриальных парков, технопарков и кластеров страны, а предметные секции будут посвящены станкостроению и инвестиционному машиностроению, металлургии и горнодобывающей промышленности, а также индустриально-логистической инфраструктуре и промышленному транспорту.

Программа Форума включает в себя проведение более 10 деловых мероприятий, включая пленарное заседание "Партнерство государства и бизнеса в формировании ключевых вопросов повестки развития промышленности в субъектах Российской Федерации", отраслевые и межотраслевые сессии, конференции, сессии, круглые столы, а также состоится выставочная экспозиция "Промышленный потенциал регионов России".

К участию в Форуме приглашены министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, первый заместитель министра транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Александр Цыбульский и др.

По итогам мероприятия планируется подписание участниками Форума резолюции, с учетом рассмотренных в ходе его работы региональных практик, предложений по созданию новых стимулов развития промышленного сектора и межрегионального сотрудничества промышленных предприятий.