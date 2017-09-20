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Пресс-релизы

В Москве пройдет конференция "Социальные инновации: определяем будущее"

Фото: пресс-служба
2 октября в Москве пройдет II Международная конференция "Социальные инновации: определяем будущее". Организатор мероприятия: Фонд региональных социальных программ "Наше будущее".
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На мероприятии будут представлены последние мировые тренды развития социальных инноваций. В конференции примут участие более 200 человек из 7 стран-участников (Россия, Великобритания, Италия, Южная Корея, США, Германия, Китай).

О развитии социального предпринимательства, основных трендах социальных инвестиций в их странах расскажут ведущие международные эксперты:

  • учредитель Фонда "Наше будущее", крупный бизнесмен и социальный инвестор России Вагит Алекперов (Россия);

  • профессор по социальному предпринимательству Бизнес-школы Саид Оксфордского университета Алекс Николлс(Великобритания);

  • директор Центра управления социальными предприятиями, профессор Университета Мионгджи Ли Чонхьюн (Южная Корея);

  • профессор Центра исследований предпринимательства Ллойда Грейфа Джилл Кикал (США);

  • директор центра социального бизнеса М. Юнуса в г. Флоренция Энрико Тести (Италия).

Фото: пресс-служба

Также перед участниками конференции выступят основатель Impact Hub Moscow Екатерина Халецкая, директор Центра социальных инвестиций и инноваций Гейдельберского университета Волкер Тен (Германия) и другие.

"Конференция "Социальные инновации: определяем будущее" проходит уже во второй раз. За четыре года с момента проведения первой конференции в этой сфере изменилось многое – создана масштабная инфраструктура поддержки социальных предпринимателей, появились новые механизмы решения социальных проблем, расширились сферы деятельности и появились новые игроки. Впервые на одной площадке в Москве соберется столько экспертов международного уровня, а также не только социальные предприниматели из России, но из-за рубежа", – прокомментировала Наталия Зверева, директор Фонда "Наше будущее".

Конференция пройдет по адресу Москва, Кутузовский проспект, 2/1с1 (Radisson Royal Hotel).

Регистрация на мероприятие осуществляется через официальный сайт

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