Открытие ММКФ ДТП с "пьяным" мальчиком Эксклюзив Интервью Дом-2

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Пресс-релизы

"Футбол для дружбы" объединил детей со всего мира

Фото: Пресс-служба социальной программы "Футбол для дружбы"
Детский пресс-центр международной социальной программы "Футбол для дружбы", организованный официальным партнером ФИФА и Чемпионата мира по футболу 2018 компанией ПАО "Газпром", начал свою работу. Пресс-центр объединил юных журналистов из 64 стран.
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Основная идея гуманитарной инициативы заключается в возможности детям говорить о детях и готовить медийные материалы о международных послах программы, которые продвигают важнейшие человеческие ценности, такие как: мир, дружба и равенство. Это позволяет детям со всего мира быть услышанными взрослыми.

Со старта Пятого сезона программы дети были вовлечены в эстафету дружбы и как часть глобального процесса, встречались с известными футболистами, международными журналистами, политиками и знаменитыми артистами. "Я верю, что возможность принять участие в такой восхитительной инициативе программы "ФУТБОЛ ДЛЯ ДРУЖБЫ" в этом году в России заставит нас – детей, проснуться. Участники из 64 стран и возможность донести идею мир и дружбы, которую дает программа, не смотря на различия, просто невероятна. Я хочу добавить в свой профессиональный багаж множество добрых историй о мероприятиях программы и участниках со всего мира. Я верю, что встречу новых друзей и установлю с ними связь на долгие годы," – поделился эмоциями юный журналист из Бразилии.

Ключевые события международного детского пресс-центра "Футбол для дружбы" пройдут в Санкт-Петербурге с 26 июня по 3 июля. Юные журналисты будут работать по четырем основным направлениям: международный детский ТВ-канал, новые медиа – социальные сети и блоги, сайт " "Футбол для дружбы", а также новости для ведущих спортивных СМИ мира. Дети будут освещать все события первого Чемпионата по футболу для дружбы и детского международного форума.

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