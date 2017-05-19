Кумиром миллионов детей стал Павел Прилучный

В Москве состоялся финал Национальной телевизионной премии "Дай Пять!". Награды вручались деятелям кино, телевидения, спорта и музыки.

Организаторы Премии – продюсерский центр Лины Арифулиной LA Group и со-организаторы – телеканал СТС объявили имена победителей в каждой из 15 номинаций:

"Любимый фильм" – "Завтрак у папы" (номинанты: "Экипаж", "Елки 5");

"Любимый актер" – Федор Бондарчук (номинанты: Данила Козловский, Сергей Светлаков);

"Любимая актриса" – Вера Брежнева (номинанты: Анна Хилькевич, Екатерина Волкова);

"Любимый ведущий" – Дмитрий Нагиев (номинанты: Павел Воля, Иван Ургант);

"Любимая ведущая" – Ксения Бородина (номинанты: Елена Летучая, Дарья Златопольская);

"Любимый спортсмен" – Сергей Карякин (номинанты: Антон Шипулин, Роман Широков);

"Любимая спортсменка" – Аделина Сотникова (номинанты: Юлия Липницкая, Мария Шурочкина);

"Любимый блогер" – Kate Clapp (номинанты: Rakamakafo, Maryana Ro);

"Любимый мультфильм" – "Маша и Медведь" (номинанты: "Иван Царевич и Серый Волк 3", "Снежная Королева 3. Огонь и лёд");

"Любимая музыкальная группа" – "MBAND" (номинанты: "IOWA", "Пицца");

"Любимая певица" – Кристина Si (номинанты: Нюша, Максим);

"Любимый певец" – Егор Крид (номинанты: Сергей Лазарев, Мот);

"Любимая песня" – "Капкан", исполнитель Мот (номинанты: "Мне нравится", исполнитель Егор Крид, "Экспонат", исполнитель Группировка Ленинград);

"Любимое шоу" – новогоднее концертное шоу "Волшебное Созвездие Disney" (номинанты: шоу-сказка "Щелкунчик", "The Best");

"Любимая звездная семья" – Евгений Плющенко и Яна Рудковская (номинанты: Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Гарик Харламов и Кристина Асмус).

На торжественной церемонии раскрылась и главная интрига вечера – специальную награду "Хочу быть, как ты" получил Павел Прилучный ("Мажор", "Закрытая школа", "Квест", "На игре"), за которого было отдано максимальное количество голосов.

Звездными гостями церемонии стали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев, Ксения Бородина, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Анфиса Чехова, Ляйсан Утяшева, Евгений Папунаишвили, Виталий Гогунский, Мот, Кристина Si, Екатерина Шпица, группыMBAND, "Градусы", Quest Pistols&Show и другие.



Почетные награды – статуэтки в виде плитки шоколада – вручали популярные актеры, спортсмены и ведущие. Например, Гоша Куценко выехал на сигвее,Ольга Медынич и Юлия Барановская на время стали музыкальной группой, а Александр Ревва менял образы прямо на сцене, превращаясь то в бабушку, то в Артура Пирожкова.



Лина Арифулина, создатель и генеральный продюсер Национальной телевизионной премии "Дай Пять": "Премия "Дай Пять!" стала первым проектом в российском шоу-бизнесе, который предложил детям по-честному оценить отечественных звезд, расставить приоритеты и понять, какое будущее ждет индустрию развлечений, ТВ, музыки и спорта России. Проект стал откровением как для нас, так и для всего медийного сообщества – мы получили чистый срез детского интереса, самый честный выбор, который не зависит ни от связей, ни от знакомств, ни от благосостояния или чего бы то ни было еще. Это выбор детей, который мы аккуратно собрали, упаковали и транслировали нашему обществу и всей индустрии шоу-бизнеса. Уже сегодня нам нужно ориентироваться и учитывать выбор миллионов детей, чтобы завтра понимать, какой продукт предложить рынку и аудитории".



Зрителями торжественной церемонии награждения Премии "Дай Пять!" стали более двух тысяч человек, телевизионную версию церемонии покажет телеканал СТС 20 мая.



"Мне кажется, премия "Дай Пять!" – это идеальный шанс высказаться самой юной аудитории, а нам услышать, сделать выводы и приступить к поиску новых ярких героев, которые станут следующими номинантами премии. А пока мне очень приятно, что в качестве примера для подражания подрастающее поколение выбрало именно актера Павла Прилучного, чей путь начинался на нашем канале. Благодаря СТС, Павел, кстати, встретил и свою будущую супругу – актрису Агату Муцениеце, с которой сейчас они воспитывают сына и дочку. На наших глазах выросла сильная, красивая, талантливая актерская семья, которая успевает и демографическую ситуацию в стране улучшать, и ярко заявлять о себе в кино", - отметиладиректор телеканала СТС Дарья Легони-Фиалко.



Победители и номинанты Премии поделились первыми впечатлениями:



Аделина Сотникова, победительница номинации "Любимая спортсменка" Премии "Дай Пять!": "Очень важно, что именно для молодежи я стала "спортивным кумиром". Очень здорово, что есть такая премия "Дай Пять!", благодаря которой можно узнать честный выбор и понять, как к тебе относится молодежь. Чтобы стать кумиром, надо стремиться быть лучше, демонстрировать себя только с лучших сторон. У кумира нет права на ошибку – примером для молодежи надо быть во всех сферах: как в спорте, так и в жизни".



Мот, певец, номинант Премии "Дай Пять!" в категории "Любимый певец": "Для меня сегодняшний день вписан в мою личную красную книгу. Большое спасибо всем, кто голосовал! Большое спасибо вам, ребята. Большое спасибо организаторам за этот прекрасный детский праздник. Я чувствую себя маленьким ребёнком, который искренне радуется, глядя на все происходящее".



MBAND, победители номинации "Любимая музыкальная группа" Премии "Дай Пять!": "Безумно приятно и лестно победить в номинации "Любимая группа" и в то же время – это очень ответственно, потому что это большая планка, которую мы задаём сами себе и потом нам нужно ее все время поддерживать и делать все для того, чтобы становиться круче. Это мотивирует. Самые приятные новости, когда мы узнаем о том, что люди из-за границы знают о нас, и им нравится наша музыка. Нам периодически приходят разные сообщения из различных уголков мира – это самое приятное. Чувствуется ответственность".



"Сеть кинотеатров "Синема Стар" благодарна конкурсу "Дай Пять!" за возможность быть частью этого воспитательного проекта. "Дай Пять" формирует у подрастающего поколения желание выражать свое мнение и участвовать в культурной жизни страны. Синема Стар желает премии "Дай Пять" и в дальнейшим удерживать пальму первенства среди самых захватывающих шоу в истории российского шоу-бизнеса! Мы надеемся, что сеть кинотеатров "Синема Стар" и премия "Дай Пять!" продолжат сотрудничество и останутся лидерами в организации досуга для детей и их родителей!", – отметила Ирина Прокофьева, заместитель генерального директора по репертуарному планированию сети "Синема Стар".



По окончанию торжественной церемонии награждения состоялась закрытая вечеринка WINNER'S NIGHT в ресторане "Река" для победителей и номинантов Премии "Дай Пять!". Специальными гостями вечера стали - Вера Брежнева, IOWA, MBAND, "Градусы", Quest Pistols&Show, Мот, Кристина Si, селебрити-фотограф Dima Cube, Кирилл Белков – IDoevent и другие. Гостей и главных участников вечеринки – победителей в 15-ти номинациях Премии "Дай Пять" – развлекал виджей телеканала RU TV Макс Орлов. Музыкальную программу вечера организовали Emporio Music Fest by Baigali, основатель и идеолог проекта – лидер группы A'Studio Байгали Серкебаев. Участники независимого конкурса мультиформатной актуальной музыки стали хедлайнерами звездного вечера.





