Канал ТВ-3 установил рекорд

Так хорошо программы и сериалы канала давно не смотрели. Во многом тут заслуга детективов.

Новый сезон на ТВ-3 начался с рекорда. Как сообщает пресс-служба телеканала со ссылкой на исследования Mediascope, в последний месяц зимы ТВ-3 показал лучшую долю за последние 10 лет - 4,33% по России. В течение всего месяца он уверенно удерживал позицию пятого канала страны в предпраймовое время, а в Москве поднялся на третью строчку рейтинга после ТНТ (15,3%) и СТС (9,2%) со средней долей 7,1%.

"Наша задача в новом сезоне – максимально увлечь зрителя, дать ему нечто абсолютно новое. Поэтому мы начали с эксклюзивного показа "Викингов" в январе, мировая премьера двух заключительных эпизодов которых состоялась именно на телеканале ТВ-3. Доля двух заключительных серий не опускалась ниже 4,9% по стране, а средняя доля четвертого сезона составила 4,4%. Учитывая эту положительную динамику и приход новой аудитории, команда канала в феврале сделала упор на работу с премьерами, обеспечив, таким образом, лучшие показатели доли за 10 лет, – заявил представитель канала. – Новая стратегия контента значительно укрепила позиции ТВ-3 в рейтингах. И мы будем продолжать удивлять".

Для справки: доля – это количество зрителей определенной программы, выраженное в процентах от общего числа людей, в данный момент смотрящих телевизор. А рейтинг – выраженный в процентах размер аудитории передачи в определенный период времени. С помощью рейтингов рекламодатели определяют количество людей, которые будут иметь возможность увидеть рекламное обращение. Руководство старается поскорее избавиться от низкорейтинговых программ, "выталкивающих" аудиторию на другие каналы.

Напомним, что в феврале на ТВ-3 прошли всероссийские премьерные показы зарубежных мини–сериалов: "Счастливчик", "Волшебники" и "Леди и бродяга: искатели приключений". Также на телеканале стартовали новые сезоны популярных проектов "Человек-Невидимка", "Слепая", "Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой". Помимо этого, в течение весеннего сезона на канале стартует премьера детективного сериала "Неизвестный", а также финальные сезоны сериалов "Кости" и "Библиотекари".