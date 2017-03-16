В Москве пройдет XI Международная выставка "GLASS'N'FIRE EXPO 2017"

С 15 по 16 апреля на уникальной площадке Даниловский EVENT HALL пройдет XI Международная выставка "GLASS'N'FIRE EXPO 2017" ("Стекло и огонь"), на которой будут представлены уникальные авторские украшения и аксессуары из стекла и металла, дизайнерская одежда и предметы интерьера.

В рамках двухдневного мероприятия будут показаны работы более 120 ведущих российских ювелиров, мастеров "лэмпворка" – обработки стекла в пламени – и известных дизайнеров. Особое пространство "Даниловского" соберет только "избранных": тех, кто научился воплощать в стекле, металле, текстиле или ювелирных изделиях свои самые смелые мысли и мечты, и людей, неравнодушных к настоящему авторскому искусству.

Именно для них пройдут открытые огненные шоу, модные показы, откроется весенняя экспозиция современных ювелирных брендов, будут работать настоящие мастерские и мастер-классы для профессионалов и новичков. Кроме этого, в "Даниловском" продемонстрируют музейные проекты, начнет работу уникальный "маркет" российских дизайнеров.

"GLASS'N'FIRE EXPO 2017" – это праздник для влюбленных в жизнь, красоту и искусство. Только раз в год организаторам удается собрать на одной площадке наиболее талантливых мастеров, создать в выставочном комплексе особый мир, наполненный вдохновением и творчеством.

Всех посетителей – и постоянных, и только открывших для себя мир "Стекла и огня", традиционно ожидает не только разнообразная программа, но и множество сюрпризов. Участники выставки проведут мастер-классы для посвященных, и для тех, кто только мечтает открыть для себя тайны работы со стеклом, металлом и текстилем. Каждый час на главной сцене будет представлено шоу ведущих "мастеров огня" – преображение раскаленного стекла и металла в открытом пламени. Уникальные произведения искусства будут созданы прямо на ваших глазах.

Для любителей сюрпризов ежедневно будут разыгрываться комплекты эксклюзивных украшений.Самых маленьких гостей выставки ждёт экскурсионная программа "История стекла".

С каждым годом проект "GLASS'N'FIRE EXPO 2017" становится все более масштабным, растет число участников и посетителей. Это мероприятие уже давно перестало быть просто выставкой-продажей уникальных вещей, превратившись в сказочный праздник для всей семьи. Выставка не только дарит возможность увидеть и купить уникальные произведения искусства, но и гарантирует море положительных эмоций своим посетителям.

В программе выставки:

двухуровневый "маркет" авторских украшений, аксессуаров и осенних капсульных коллекций;

каждый час – бесплатные открытые шоу от ведущих "мастеров огня" на главной сцене. Трансформации раскаленного стекла и металла в открытом пламени в программах уникальных российских художников;

музейный проект "Royal Bead": собрание коллекционных дизайнерских бусин ручной работы от мастеров со всего мира, демонстрация частных собраний;

экспозиция избранных осенних образов от модных стилистов и художников в lifestyle-проекте “Look”;

фото-выставка “Украшение NU”. "Портреты" авторских изделий от официальных фотографов Glass’n’fire Lifestyle Market;

модные дефиле ведущих дизайнеров одежды и представление ювелирных брендов, презентации осенних коллекций;

пробные уроки “Первая бусина” для всех желающих продолжительностью в полчаса;

экскурсии для детей “История стекла”;

розыгрыш украшений от хедлайнеров выставки;

розыгрыши бусин и сувениров от участников "маркета" каждые два часа.

презентации новых профессиональных инструментов, материалов и оборудования ведущих иностранных производителей (Odry Glass, Prometheus, ArtClay). Консультации по созданию домашней ювелирной мастерской;

мастер-классы для посвященных и тех, кто только мечтает открыть тайны работы со стеклом, металлом и текстилем.

Время работы выставки:

15 – 16 апреля | 11.00 – 20.00