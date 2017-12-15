"Затерянный мир" по роману Конан Дойла поставили в Театре "Модерн"

Со 2 по 8 января 2018 года на сцене театра "Модерн" – доисторические ящеры и эпоха динозавров в спектакле “Затерянный мир” по роману Артура Конан Дойла.



"Затерянный мир" – спектакль, который увлечет ваших детей в круговерть приключений, даст им почувствовать себя настоящими героями-первооткрывателями. Перед ними оживут динозавры, они перенесутся из цивилизованного и чопорного Лондона в удивительный мир джунглей. На создание динозавров для "Затерянного мира" ушло более трех лет, а масштабные сценические декорации, созданные по последнему слову визуальных и звуковых технологий, легко переносят зрителей из Лондона Британской империи в джунгли.



Cначала зрители окажутся в атмосфере чопорного Лондона XIX века. Эксцентричный ученый Челленджер находит доказательства существования в джунглях Южной Америки выживших динозавров. Об этом он заявляет на заседании Зоологического общества, и вокруг мгновенно образуется команда смельчаков: молодой журналист Мелоун, скептически настроенный профессор Саммерли, меценат и охотник Рокстон, его слуга Самбо и даже юная дочка Челленджера Оливия – они готовы на все, чтобы своими глазами увидеть доисторических животных. Экспедиция незамедлительно отправляется в путь. В неизведанных джунглях, заселенных древними ящерами, компанию ждут интересные приключения и сложные испытания.

Что таит в себе затерянный мир? Может ли человек покорить природу? И есть ли место благородству и романтическим чувствам в экстремальных условиях диких джунглей? Об этом – детский спектакль в постановке Юрия Грымова по роману Артура Конана Дойла.

Юрий Грымов: "Наш "Затерянный мир" не франшиза бродвейского мюзикла и не пересказ книги, а оригинальная отечественная постановка, сочетающая подход русского драматического и европейского технологического театра, оригинальную музыку и самые cовременные сценические технологии. Для спектакля создана оригинальная инсценировка, и нашей главной задачей было вернуть исчезающий ныне дух романтики и приключений нашим детям. Мы придумали романтическую линию между главными героями, поэтому сюжет будет интересен и мальчикам, и девочкам. В конечном счете это захватывающая история, рассказывающая детям про вечные ценности: добро, справедливость, любовь и дружбу".

Стоимость билетов: 800 – 2000 рублей.

Показы: 2-8 января в 12:00