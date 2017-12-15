Зрители выберут главного рэп-артиста 2017 года

MTV Россия на сайте MTV.ru запустил “Вселенную рэпа 2017”. Команда телеканала выбрала 100 музыкантов, которые запомнились им в уходящем году.



Список включает не только таких титанов рэп-культуры, как Oxxxymiron или Slim, но и артистов, отметившихся рэп-хитом в уходящем году, например, группа Little Big. Прямо во "Вселенной" можно посмотреть музыкальный клип каждого исполнителя, просто кликнув на имя артиста.

А кто получит звание "Главного рэп-артиста 2017 года" по версии MTV.ru и появится в эфире телеканала MTV Россия, решат читатели сайта. Кстати, делать это можно многократно, а итоги будут подведены 22 декабря 2017 года.