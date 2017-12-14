В Москве назвали победителей премии "Здоровое питание"
Церемония награждения Премии "Здоровое питание – 2017" собрала на своей площадке представителей компаний-лидеров, которые не словом, а делом доказали, что качество продукции стоит на первом месте.
"Для всей команды Perfomance food здоровое питание – стиль жизни. Поэтому забота о качестве продукта с соблюдением всех норм правильного питания так для нас важна. Очень здорово, когда люди достигают своих целей, идут вперед и меняют жизни вместе с нами! Это придает стимул развиваться дальше и делать свое дело на 100%", – комментирует генеральный директор Исаев Вячеслав.
"Panasonic много лет продвигает идеи здорового питания в России, реализуя свой глобальный слоган "Улучшая жизнь, улучшаем мир". И каждая новая награда подтверждает то, что мы движемся в правильном направлении. В этом году жюри отметило новинку, которой мы по-настоящему гордимся, – паровую конвекционную печь NU-SC101. Эта уникальная разработка японских инженеров сделает ваши любимые блюда не только вкусными, но и здоровыми", – прокомментировал Роман Горновой, руководитель департамента бытовой техники Panasonic Россия.
Все гости фестиваля имели возможность лично убедиться, что полезное может быть и вкусным, благодаря молочных продуктов на бесплатной дегустации от АО "Рузское молоко".
"Основная цель агрохолдинга "Рузское Молоко" – производство полностью натуральных, качественных молочных продуктов полезных для здоровья детей и взрослых. Мы неотступно придерживаемся этой цели, контролируя качество на каждом этапе производства – от выращивания органических кормов для наших коров на собственных полях, до переработки на собственном молочном заводе. За это нас выбирают наши покупатели!" – комментирует Василий Вадимович Бойко-Великий, Председатель совета директоров АО "Русское молоко"
Ведущий церемонии – Антон Привольнов ("Контрольная закупка" на Первом канале)– назвал более 50 компаний-победителей премии.
Гости церемонии поделились своими впечатлениями.
"Выражаем благодарность Оргкомитету премии за признание нашей продукции! Компания "Сёмушка" является одним из лидеров по производству орехов и сухофруктов, которые так важны для здорового и полноценного питания всей семьи" – выражает благодарность коммерческий директор компании Марат Григорян.
"CAFAFREECA – первая фитнес кондитерская на российском рынке, и победа в Премии важна для нашей команды. Теперь мы официально можем заявить о высоком уровне качества наших десертов, что поможет потребителю сделать правильный выбор" – прокомментировал Евгений Падежников, основатель CAFAFREECATM.
Не только для лауреатов Премии этот день стал особенным, но и для всех гостей фестиваля. Фестиваль еды "ВКУСНО!" – стал настоящим праздником правильного питания и здорового образа жизни.
На площадке "Кухня" делились своими секретами лучшие шеф-повара. Первым стал мастер-класс от Генерального партнера фестиваля в категории Мелкая бытовая техника Panasonic, который провели шеф-повара Александр Сидоркин и Андрей Мраморнов – создатели проекта AA lub. Они показали как правильно готовить парфе из печени индейки с хрустящим шалотом и брусничным соусом. Елена Савчук, шеф-повар ресторана "LavkaLavka" рассказала свой рецепт сахалинского гребешка с корнем сельдерея и топинамбуром. Егор Рудольский, шеф-повар CookersGourmet Café приготовил Анти-кашу на молоке из кедрового ореха. И конечно каждый смог попробывать пряный тыквенный суп-пюре от Дмитрия Третьякова, Кулинарная студия "Гастрономъ".
Пока мамы записывали рецепты и дегустировали блюда, самые маленькие гости фестиваля оказались в волшебном городе профессий, где под чутким руководством воспитателей "КидБурга" осваивали профессию фуд-фотографа, побывали на настоящей ферме и конечно сами преобразились благодаря аквагриму от АО "Агросила".
Впервые в рамках фестиваля прошли дебаты о питании, где все желающие смогли разобраться: приносят ли пользу витамины и БАДы, в чем разница между свежими продуктами и свежезамороженными, а также обсудить другие актуальные вопросы здорового питания. Модератором выступил Валерий Юшкевич – песональный фитнес-тренер, мастер спорта по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, Instagram: @valerasupertrener.
Особенно порадовали гостей конкурсы и подарки от партнеров. Однако дегустации и подарки были не последним сюрпризом для гостей фестиваля. Любители здорового образа жизни собрались на лектории, где Стас Сконечны, ведущий телеканала "ЖИВИ!" и автор проекта GO2FIT поделился своим опытом в персонализированной фитнес системе, а Екатерина Медушкина, Руководитель онлайн-проекта здорового похудения "Бикини Бум с Катей Медушкиной", автор "Академии Нутрициологии" рассказала про коррекцию веса и роль здорового питания.
Вопрос здорового, рационального питания никогда не потеряет свою актуальность, поэтому с каждым годом в Премии принимает участие все большее количество компаний. Среди победителей Премии "Здоровое питание" 2017 года: АО "Рузское молоко", ООО "Панасоник Рус", ООО "Группа компаний "Дарница", АО "Мясокомбинат Клинский", ООО "Круз" – ТМ 6 соток, Оргтиум, Popplerbox, Кокосовая вода FOCO от импортёра ЭксИм Пасифик, Royal Cane, ЗАО "Мирра-М", ООО "РК ЕвроПрестиж", Botteganova organic store, ООО "Агро-инвест", АО "Агросила", ТМ "Территория вкусофф", ТПК "Вилон", Гранола.Лаб, фермерские продукты Ko&CO , ПАО Молочный комбинат "Воронежский", "Сёмушка", АО "КОМПАНИЯ "ПРОДУКТ-СЕРВИС", ООО "СОБРАНИЕ", ОАО "Сады Придонья", ООО ГК "Органик Сайбериан Гудс", Группа компаний IKRA.RU , ОДАС Фарма, Журнал Diabetic living – Россия, Феррагематоген Детский и другие.
Генеральный партнёр фестиваля в категории "Мелкая бытовая техника" – Panasonic. Официальный партнёр "Кухни" – компания "Сёмушка". Молочный партнёр Фестиваля – ТМ "Рузское молоко". Официальная вода Фестиваля – ТД "ЛАНГВЕЙ". Организатор площадки "Кухня" – журнал ГастрономЪ. Партнер детской площадки – город профессий "КидБург". Партнеры фестиваля: Салон оптики для детей и подростков БИНОККИО,VerryBerryLab, компания Ring Lamp, компания Расти большой.
Организатор мероприятия – Фонд "Социальные проекты".
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