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Старинный декор новогоднего стола покажут в Москве

Фото: пресс-служба
С 14 по 17 декабря 2017 года на Тишинке пройдет 47-й художественный проект "Блошиный рынок" под названием "Старинный декор новогоднего стола". Подстаканники и подсвечники, плюшевые медведи и гравюры, пластинки фирмы "Мелодия" и браслеты из люцита: на "Блошином рынке" рады предложить альтернативу тем, кто до сих пор уверен, что новое лучше старого, и сбивается с ног в декабрьской суматохе, чтобы купить близким и друзьям очередной сувенир китайского производства. Здесь всегда будет место коллекционерам, знающим цену времени и предмету, придирчиво осматривающим аукционные лоты.
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Год от года магия старых предметов только усиливается. В стремительно меняющемся мире приятно окружать себя вещами-долгожителями, сделанными добротно и с любовью. Вещами из прошлого века – когда деревья были большими, а люди обходились без интернета. В стерильном пространстве новой эпохи отлично приживаются все эти скромные кофейники и значки, статуэтки и шкатулки. Поклонники блошиного рынка умеют сочетать функциональные вещи настоящего и, казалось бы, бесполезные вещи прошлого. Хотя почему бесполезные? Есть на старинной посуде, заводить старые часы или носить винтажные сумочки – это признак хорошего тона. Декораторы вовсю наполняют интерьеры светильниками 60-х годов и креслами советского прошлого. Многим старым вещам можно дать вторую жизнь, переосмыслив их назначение. Наконец, есть смысл подумать о детях, которым полезно знать – на глаз и на ощупь – как выглядели черно-белые фотографии, пишущие машинки, патефоны и телефоны с диском.

Для детей же, в основном, наряжают новогоднюю елку. Есть много способов это сделать, но самый беспроигрышный вариант – использовать старые и старинные игрушки. Те, что хранят в себе очарование семейного праздника, те, что можно рассматривать бесконечно, каждый раз придумывая или вспоминая очередную историю.

Будет неплохо продолжить тему, накрыв стол старинной скатертью, разложить серебряные приборы, охладить шампанское в антикварном ведерке для льда, украсить интерьер кружевами и вышивкой, достать фамильное стекло или хрусталь. Если ничего такого под рукой не оказалось – все эти вещи есть на Блошином рынке! Правда, их быстро разбирают. Осколки прошлого исчезают с прилавков Тишинки и из нашего мира так быстро, что не успеваешь оглянуться. Поэтому не ждите нового, оно и так появится, а приходите к нам за старым.

Когда: 14-17 декабря (VIP-открытие 13-го декабря в 19.00) 

Где: на Тишинской площади, д.1

График работы выставки: 14 и 15 декабря  с 12:00 до 21:00, 16 декабря   с 11:00 до 21:00, 17 декабря    с 11:00 до 20:00

Стоимость входного билета: 200 руб., для детей до 16-ти лет – вход бесплатный.

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