Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в Волоколамском районе и Клину

В рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в деревне Ханево Волоколамского района и поселке Нудоль городского округа Клин. Протяженность построенных сетей составила 7,1 километра.

Строительство объектов программы газификации в вышеперечисленных населенных пунктах позволит обеспечить газом в общей сложности более 100 домов местных жителей. "До конца года по программе газификации в эксплуатацию будут сданы еще 28 объектов, в настоящее время по которым завершаются строительно-монтажные работы", – сказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.

Об объектах программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", намеченных к сдаче в эксплуатацию, можно узнать в разделе "Карта газификации Московской области" на сайте www.mosoblgaz.ru.