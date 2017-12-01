Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в Волоколамском районе и Клину

Строительство объектов программы газификации в вышеперечисленных населенных пунктах позволит обеспечить газом в общей сложности более 100 домов местных жителей. "До конца года по программе газификации в эксплуатацию будут сданы еще 28 объектов, в настоящее время по которым завершаются строительно-монтажные работы", – сказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.
Об объектах программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", намеченных к сдаче в эксплуатацию, можно узнать в разделе "Карта газификации Московской области" на сайте www.mosoblgaz.ru.
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