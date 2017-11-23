Оргкомитет Премии "Время инноваций – 2017" продолжает принимать заявки

Продолжается прием заявок на соискание Седьмой Ежегодной Премии в области инноваций "Время инноваций – 2017" – независимой награды, вручаемой за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах.

Среди основных номинаций Премии: "Новатор года"; "R&D Директор года"; "Инновационная программа года"; "Открытие года"; "Инновационный проект года"; "Социальная инновация года"; "Техническая инновация года"; "Инновационный продукт года"; "Лучший проект по внедрению инноваций"; "Лучший проект по популяризации инновационной деятельности"; "Малый инновационный проект года".

Из года в год Премия демонстрирует рост своего авторитета в деловых кругах. В числе Лауреатов Премии прошлых лет: ОАО "Концерн "Созвездие"; ПАО "Ростелеком"; ОАО "Силовые машины"; МОЭСК; Asus; Компания "МегаФон"; ОАО "РЖД"; ОАО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"; ОАО "РТИ"; ОАО "Северсталь"; Международный аэропорт Шереметьево; Госкорпорация "Росатом"; ОАО "Интер РАО ЕЭС"; ОАО "МТС"; ОАО "СУЭК"; Samsung; Холдинг ЕВРАЗ; ОАО "Федеральная пассажирская компания"; ОАО "Аэрофлот – российские авиалинии"; Концерн "Вега"; DuPont; ОАО "Межрегиональный Транзит Телеком"; Группа компаний "ИНТАЛЕВ"; ПАО "Т Плюс"; АО "Нижегородский масло-жировой комбинат"; KFC Россия; НАО "Юлмарт"; АО "Системный оператор единой энергетической системы"; "MAYKOR"; Сбербанк России.

Каждый год Организаторы Премии вносят изменения, отвечающие новым веяниям рынка. Новшеством этого года стало учреждение ряда номинаций для B2С компаний. "Если изначально Премия была ориентирована на В2В сегмент, как наиболее динамичный и подверженный изменениям, то сейчас мы наблюдаем рост инновационной активности компаний, ориентированных на конечного потребителя, и потому считаем необходимым соответствовать тренду", – комментирует нововведения директор Премии Елена Хомутова.

Новые номинации будут вручаться более чем в десяти категориях, среди которых "VR/AR и мобильные приложения", "Бытовая техника и электроника", "Высокотехнологичные товары", "Товары для спорта и отдыха", "Фармацевтические препараты", "E-commerce", "Информационные услуги", "Образовательные услуги", "Транспортные услуги", "Финансовые услуги".

В прошлом году формат мероприятия претерпел значительные изменения – в рамках проекта впервые была проведена конференция "Инновации – к качественному экономическому росту", ставшая площадкой для обмена опытом и отправной точкой в создании новых проектов на основе установленных партнерских отношений между участниками Премии. Подтвержденная эффективность показала жизненную необходимость дальнейшего развития формата – в этом году деловой части и выездному нетворкингу будет уделено особое внимание.

Итоги Премии будут подведены 8 декабря в Сочи. Условия участия и подробная информация – на официальном сайте Премии.