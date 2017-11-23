Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в Колюбакино

Строительство объекта программы газификации в поселке Колюбакино позволит обеспечить газом более 130 домов местных жителей. "В этом году в Рузском городском округе мы уже сдали в эксплуатацию газопроводы в деревнях Глухово и Грибцово. До конца года планируем завершить строительство еще в трех деревнях: Лыщиково, Старониколаево и Новоивановское, где проживают более 500 человек", – рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.
Об объектах программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", намеченных к сдаче в эксплуатацию, можно узнать в разделе "Карта газификации Московской области" на сайте www.mosoblgaz.ru.
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