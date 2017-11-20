Главное белое новогоднее шоу "SnowПати-3" пройдет "Олимпийском"
На сцене одной из самых крупных концертных площадок Москвы, в спортивном комплексе "Олимпийский" развернется театрализованное представление с участием более 150-ти профессиональных актёров, танцоров и цирковых артистов, а музыкальные номера популярных исполнителей телеканала "Музыка Первого" станут частью большого повествования. Завораживающая атмосфера сказки и праздника будет воссоздана и благодаря уникальным технологиям объёмной видеопроекции 3D-mapping в декорациях.
"SnowПати-3" – это настоящая театрализованная постановка, живой звук, завораживающие спецэффекты, цирковое шоу с уникальными элементами, множество сюрпризов и многотысячный танцевальный партер!
С наступающим 2018 годом гостей поздравят: Дима Билан, Мот, Ольга Бузова, Нюша, ВИА Гра, MBAND, LOBODA, Юлианна Караулова, Миша Марвин, Бьянка, ESTRADARADA, Пицца, Ёлка, Ханна, Олег Майами, T-Killah, Elvira T, Кравц, Anacondaz, BURITO, ST, Natan, Kristian Kostov, Артем Пивоваров, Моя Мишель, Клава Кока, Feduk, Тимур Родригез, Мари Краймбрери, KAN, Алексей Воробьев и многие другие.
"SnowПати-3" – главное белоснежное шоу декабря еще и потому, что всех гостей и участников приглашают прийти в белом. Кроме того, зрители мероприятия примут участие в съемке телевизионной версии шоу, которое покажут на телеканале "Музыка Первого" в новогоднюю ночь.
Начало в 18:00.
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