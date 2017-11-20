Главное белое новогоднее шоу "SnowПати-3" пройдет "Олимпийском"

5 декабря 2017 года "Музыка Первого" представляет грандиозное театрально-цирковое новогоднее шоу "SnowПати-3" #Ледяноесердце. В этом году зрителей ждет по-настоящему завораживающее волшебное представление по мотивам сюжета известной сказки. На один вечер все гости перенесутся в атмосферу волшебства и почувствуют приближение самого ожидаемого праздника года.

На сцене одной из самых крупных концертных площадок Москвы, в спортивном комплексе "Олимпийский" развернется театрализованное представление с участием более 150-ти профессиональных актёров, танцоров и цирковых артистов, а музыкальные номера популярных исполнителей телеканала "Музыка Первого" станут частью большого повествования. Завораживающая атмосфера сказки и праздника будет воссоздана и благодаря уникальным технологиям объёмной видеопроекции 3D-mapping в декорациях.

"SnowПати-3" – это настоящая театрализованная постановка, живой звук, завораживающие спецэффекты, цирковое шоу с уникальными элементами, множество сюрпризов и многотысячный танцевальный партер!

С наступающим 2018 годом гостей поздравят: Дима Билан, Мот, Ольга Бузова, Нюша, ВИА Гра, MBAND, LOBODA, Юлианна Караулова, Миша Марвин, Бьянка, ESTRADARADA, Пицца, Ёлка, Ханна, Олег Майами, T-Killah, Elvira T, Кравц, Anacondaz, BURITO, ST, Natan, Kristian Kostov, Артем Пивоваров, Моя Мишель, Клава Кока, Feduk, Тимур Родригез, Мари Краймбрери, KAN, Алексей Воробьев и многие другие.

"SnowПати-3" – главное белоснежное шоу декабря еще и потому, что всех гостей и участников приглашают прийти в белом. Кроме того, зрители мероприятия примут участие в съемке телевизионной версии шоу, которое покажут на телеканале "Музыка Первого" в новогоднюю ночь.

Начало в 18:00.

