3D-мюзикл "Пола Негри" покажут на бис
Но вспомним о привычных нам сферах, куда просочились 3D-технологии: кинематографе, телевидении и о трехмерной графике. Если разбираться в сущности технологии, то она имитирует человеческое зрение. На самом деле предметы двоятся у нас в глазах – одно изображение мы получаем левым глазом, другое – правым, а затем в мозг посылается объемная фигура. Так же и в 3D-кино: его снимают "двуглазой" камерой. Расстояние между объективами равно расстоянию между зрачками человека (64 миллиметра). Изображение одной камеры предназначено для правого глаза, другой – для левого; одно изображение пропускает только волны света с горизонтальной поляризацией, другое – с вертикальной. Благодаря технологиям финальная картинка получается настолько реалистичной, что кажется, до неё можно дотронуться рукой.
С появлением 3D-фильмов возникли опасения, что театр станет вовсе не актуальным. Но этого не произошло, а 3D-технологии, тем временем, вошли и в мир театра. В 2013 году в Санкт-Петербурге состоялась премьера первого в мире 3D шоу-мюзикла "Пола Негри". История легендарной голливудской актрисы эпохи немого кино. Новаторство заключалось в том, что декорации на сцене заменил 3D видео контент, а зритель смотрит шоу в 3D-очках.
Актеры на сцене играют, поют и танцуют на фоне огромного экрана, проекция на котором в 3D-формате создает удивительный мир. Эта технология создает ощущение полного погружения, помогая проникнуться атмосферой, царящей вокруг героев. Вы переживете события жизни– великой женщины и актрисы Пола Негри.
Новая технология так увлекла зрителей, что уже через год состоялась премьера в Москве, где постановка жила успешных 3 года. Это шоу завораживает и не оставляет равнодушным.
Этой зимой с 21 декабря по 7 января состоятся только 20 показов на бис, по просьбам москвичей и гостей столицы в Театре Российской Армии. Вы перенесетесь в интерьеры дворцов, пересечете океан на огромном лайнере, окажетесь в Варшаве, Берлине, Санкт-Петербурге и Голливуде. На сцене появляются лошади, подлинные ретро автомобили и взлетает над Гранд Каньоном настоящий самолет, полностью стирая грань между действительностью и воображением.
Вот так 3D-технологии, появившиеся в 1948 году в типографии, захватили мир кино, а теперь стали частью театра.
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