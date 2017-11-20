3D-мюзикл "Пола Негри" покажут на бис

Вы знали, что 3D-технологии начинались с типографии? В 1948 году американец Чарльз Халл разработал технологию стереолитографии для печати 3D-объектов. А в 1985 году Михаило Фейген предложил послойно формировать объёмные модели из листового материала (плёнок, пластика, бумаги etc), скрепляя между собой слои при помощи разогретого валика. Технология эта получила название "производство объектов ламинированием": листы приклеивались друг к другу, а лазер вырезал контур. Со временем технология 3D-печати развивалась всё больше и больше.

Но вспомним о привычных нам сферах, куда просочились 3D-технологии: кинематографе, телевидении и о трехмерной графике. Если разбираться в сущности технологии, то она имитирует человеческое зрение. На самом деле предметы двоятся у нас в глазах – одно изображение мы получаем левым глазом, другое – правым, а затем в мозг посылается объемная фигура. Так же и в 3D-кино: его снимают "двуглазой" камерой. Расстояние между объективами равно расстоянию между зрачками человека (64 миллиметра). Изображение одной камеры предназначено для правого глаза, другой – для левого; одно изображение пропускает только волны света с горизонтальной поляризацией, другое – с вертикальной. Благодаря технологиям финальная картинка получается настолько реалистичной, что кажется, до неё можно дотронуться рукой.

С появлением 3D-фильмов возникли опасения, что театр станет вовсе не актуальным. Но этого не произошло, а 3D-технологии, тем временем, вошли и в мир театра. В 2013 году в Санкт-Петербурге состоялась премьера первого в мире 3D шоу-мюзикла "Пола Негри". История легендарной голливудской актрисы эпохи немого кино. Новаторство заключалось в том, что декорации на сцене заменил 3D видео контент, а зритель смотрит шоу в 3D-очках.

Актеры на сцене играют, поют и танцуют на фоне огромного экрана, проекция на котором в 3D-формате создает удивительный мир. Эта технология создает ощущение полного погружения, помогая проникнуться атмосферой, царящей вокруг героев. Вы переживете события жизни– великой женщины и актрисы Пола Негри.

Новая технология так увлекла зрителей, что уже через год состоялась премьера в Москве, где постановка жила успешных 3 года. Это шоу завораживает и не оставляет равнодушным.

Этой зимой с 21 декабря по 7 января состоятся только 20 показов на бис, по просьбам москвичей и гостей столицы в Театре Российской Армии. Вы перенесетесь в интерьеры дворцов, пересечете океан на огромном лайнере, окажетесь в Варшаве, Берлине, Санкт-Петербурге и Голливуде. На сцене появляются лошади, подлинные ретро автомобили и взлетает над Гранд Каньоном настоящий самолет, полностью стирая грань между действительностью и воображением.

Вот так 3D-технологии, появившиеся в 1948 году в типографии, захватили мир кино, а теперь стали частью театра.