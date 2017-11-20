Минкульт выделил 20 миллионов на поддержку молодых талантов

По словам замминистра, денежные средства поступят победителям всероссийских открытых конкурсов. В экспертный совет конкурсов, проходивших с апреля по июль 2017 года, вошли известный писатель Юрий Поляков, профессор школы-студии МХАТ, театральный критик Ольга Егошина, ректор ГИТИСа, критик Григорий Заславский, директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрей Малышев, его заместитель Эдита Исаакян и другие. По словам Александра Журавского, до конца 2017 года Министерство культуры планирует провести еще один конкурс – современной драматургии для детей.
За время проведения конкурсов в Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества поступили 22 заявки от театров и театральных организаций, включивших произведения современных российских авторов в план своей постановочной деятельности, а также 52 заявки от театров, планирующих реализацию спектаклей в постановке профессиональных режиссеров, возраст которых не превышает 35 лет.
При голосовании в номинации "современная драматургия" Экспертным советом отдавалось предпочтение пьесам, написанным за последние годы и никогда ранее не публиковавшимся. В номинации "молодая режиссура" в приоритетном порядке рассматривались пьесы современных национальных авторов и произведения, адресованные детской и юношеской аудитории, а также дебютные постановки, осуществляемые в региональных театрах, театрах малых городов и закрытых административно-территориальных образований.
По результатам проведения конкурсов были отобраны 7 победителей в номинации "современная драматургия" и 19 лауреатов в номинации "молодая режиссура". Среди победителей – театры более чем 20 регионов России, от Читы до Петрозаводска, включая Москву и Санкт-Петербург.
Согласно условиям конкурсов, творческие проекты, получившие денежные премии, должны быть реализованы до конца 2017 года и публично представлены в своем регионе.
С условиями и результатами Конкурсов можно ознакомиться на сайте.
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