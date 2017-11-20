В Москве названы победители премии в области экологии

В Москве названы победители Национальной премии в области экологии. Лучшие эко-проекты получили изумрудную Хрустальную каплю.

В Москве в рамках Дня Года экологии состоялась торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии "ERAECO 2017". Ежегодная премия, учрежденная Общественным движением ERAECO под эгидой UNESCO, вручается за лучшие экологические разработки, реализованные на территории России.

В этом году премия присуждается в рамках федеральной программы "ЭКОПроекты России". На конкурс поступило свыше 167 заявок из 57 городов. На победу претендовали крупные компании, научные и образовательные учреждения, СМИ, банки, природоохранные организации.

"Конкурсные проекты отражают актуальные вопросы рационального природопользования и экологического просвещения. Всех их объединяет одно – желание заботиться об окружающей среде и в первую очередь – делом. Изумрудная Хрустальная капля – Приз нашей премии – символизирует начало новой жизни и, если хотите, новой Эры. Из каждой капли, если собрать их вместе, появляются реки и волны, сберегающие планету для будущих поколений", – сообщила председатель правления общественного движения ERAECO Наталия Алова.

Премия вручается в номинациях по направлениям экологического просвещения, государственной, природоохранной политики, эко менеджмента, деятельности особо охраняемых природных территорий, маркетинга экопродуктов (товаров, сервисов), инновационного бизнеса, науки и техники.

Лауреатами ERAECO 2017 стали:

Номинация "ЭКО-ПРОСВЕЩЕНИЕ"

• ФГБУ "Кавказский государственный природный биосферный заповедник". Проект: Научно-исследовательская и эколого-просветительская программа "Заповедные натуралисты".

• ОАО "РЖД". Проект: "Экологическая популяризация через всю страну".

• Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Проекты: Всероссийский урок "Арктика – фасад России", открытие первого экологического граффити в Москве "Стена Папанина".

Специальный приз:

• Телекомпания МИР. Проект: документальный фильм "Великий Шелковый путь: Средняя Азия" из цикла "Тайны времени".

• Школа № 1298. Проект: "Экологические аспекты рационального природопользования в городе Москве".

• Серкова Полина, ученица 4 класса Городищенской средней школы № 1 (Волгоградская область) в соавторстве с классным руководителем Светланой Гордиенко. Проект: "Волга-Матушка – великая русская река в формировании экологической культуры у детей".

• ФГБУ "РЭА" Минэнерго России. Проект: серия обучающих семинаров "Безопасная эксплуатация ПХБ-содержащего оборудования и его удаление". (Специальный приз от ЮНИДО в РФ)

Номинация "ЭКО-УПРАВЛЕНИЕ"

• Администрация города Липецка. Проект: "Липецк – “Зеленая” жемчужина Черноземья".

Номинация "ЭКО-МИР"

• Банк ВТБ (ПАО). Проект: "Сопровождение экологических проектов Банком ВТБ".

• Ботанический саду МГУ "Аптекарский огород". Проект: Создание эколого-просветительской экспозиции "Растения Средней полосы европейской части России".

• ООО "СУЭК-Хакасия". Проект: "Инновационный метод рекультивации на предприятиях.

Специальный приз:

• Челябинский цинковый завод. Проект: "От чистого производства к чистой планете".

Номинация "ЭКО-ТЕХНОЛОГИЯ"

• Захаров Иван Васильевич. Проект: "Биоразлагаемый упаковочный материал на основе возобновляемого сырья".

• ООО "Газпром георесурс". Проект: "Разработка источника автономного электроснабжения САЭ-110".

• ЗАО "Эколаб". Проект: "Установка 3D TRASAR на производственной площадке Danone Чехов".

Специальный приз:

ПАО "ММК". Проект: "Реконструкция газоочистных установок в электросталеплавильном цехе".

Номинация "ЭКО-МАРКЕТИНГ"

• Ассоциация по развитию экотуризма "Большая Байкальская Тропа-Бурятия". Проект: "Большая Байкальская тропа".

• Проект "Чистые игры". Проект: "Чистые игры".

Специальный приз:

Компания ООО "Зеленое Кольцо". Проект "Зеленое Кольцо России"

Номинация "ЭКО-ТЕРРИТОРИЯ"

• ФГБУ "Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича и национального парка "Смольный" (ФГБУ "Заповедная Мордовия"). Проект: "Развитие туристического потенциала региона в сфере экологического познавательного туризма".

НОМИНАЦИЯ "ЗА ВКЛАД В ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ"

• АО "СУЭК" : Проект: выставка "Первозданная Россия".

Номинация "ЧЕЛОВЕК ЭРЫ ЭКОЛОГИИ"

• Донской Сергей Ефимович, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации.