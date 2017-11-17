Altmans Gallery подарит одному из гостей "Ежика в тумане"

18 ноября исполняется два года с момента открытия первого филиала Altmans Gallery в Москве. В свой день рождения Altmans Gallery подарит одному из гостей работу Юрия Норштейна "Ежик в тумане".

В течение двух дней, 18 и 19 ноября, посетив галерею, гости смогут не только посмотреть постоянную экспозицию, но и получить приятные призы. Самый удачливый посетитель этого уикенда получит в подарок работу Юрия Норштейна со всеми любимым ежиком – героем мультипликационного фильма "Ежик в тумане". Среди других подарков – альбомы, сумки, открытки, магниты и блокноты.

В прошлый день рождения Altmans Gallery проводила акцию Art Black Friday. Авторская литография Марка Шагала "Терракотовый натюрморт", была продана всего за один рубль первому посетителю, пришедшему на день рождения галереи 18 ноября к 18:00 и изъявившему о желании совершить покупку. Мероприятие в прошлом году вызвало небывалый ажиотаж и собрало огромные очереди.

Международная галерея Altmans Gallery была основана несколько лет назад супругами Егором и Кристиной Альтман в ноябре 2015 года. Сегодня представительства Altmans Gallery действуют в Тель-Авиве и в Москве. Галерея специализируется на эстампах известных художников 20 века – Марка Шагала, Сальвадора Дали, Пабло Пикассо,Анри Матисса, Энди Уорхола, Сони Делоне, Такаши Мураками, Фернана Леже, Эгона Шиле, Юрия Норштейна и других великих мастеров в ценовом диапазоне от 500 до 130 000 долларов США.