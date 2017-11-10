Шестьдесят тысяч квадратных метров ОАЗИСа в Москве

В первом квартале 2018 года в Москве откроется современный многофункциональный комплекс класса А "ОАЗИС", который на Садовом кольце возводит ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Превосходная организация бизнес-зон, магазинов, ресторанов, а также наличие подземной парковки станет удобным рабочим пространством для представителей бизнеса.

Сочетание первоклассной архитектуры, эффективных планировок, передовых инженерных систем здания делают МФК "ОАЗИС" одним из наиболее привлекательных объектов класса А в Москве.

Объем инвестиций на возведение и ввод в эксплуатацию комплекса составил 150 млн. долларов. Данный бизнес-центр сделает столицу еще более привлекательной для деловой среды.

