С 15-17 декабря 2017 года в выставочном зале "Гостиный двор" в Москве пройдет VIII международная выставка "Искусство куклы", которая уже названа крупнейшей выставкой кукол в мире.

14 тысяч квадратных метров престижного выставочного зала в центре столицы занимает экспозиция лучших художников по куклам со всего мира: 25 стран, сотни авторов, тысячи кукол, мишек Тедди, инсталляций и проектов, созданных специально для этого шоу.

Выставка "Искусство куклы" – триумф российской кукольной школы. "Уже 20 лет именно наши художники определяют уровень этого искусства в мире. Все современные зарубежные выставки публикуют работы наших соотечественников на афишах и обложках каталогов и журналов; именно наши авторы занимают призовые места всех мировых конкурсов, российских авторов приглашают в свои творческие союзы национальные объединения других стран и выставляют на престижных местах любой международной выставки в качестве флагманских ударных проектов, на которые идет публика и которые ждут коллекционеры. Нас приглашают, на нас равняются, нас по праву считают лучшими во всем мире!" – рассказывает главный редактор журнала "Кукольный мастер", один из организаторов выставки Ольга Лахина.

Центральный раздел экспозиции выставки отведен проектам художников России. В этом секторе будут представлены новые коллекции ведущих авторов, чье высочайшее искусство и мастерство – наша гордость и слава. Именно здесь сейчас плодотворно творит и работает плеяда великих мастеров, их творчество является бесценным достоянием нашей страны.

Чтобы увидеть лучшее в искусстве куклы, не надо ехать далеко: весь золотой фонд будет представлен в Гостином дворе. Мы являемся современниками тех, чьи имена будут вписаны в летопись российской и мировой культуры на века; мы можем разговаривать с авторами в реальности и на родном языке, рассматривать вживую, а не онлайн или в книгах их шедевры. В дни выставки пройдут громкие премьеры и презентации масштабных национальных проектов с куклами.

В этом году организаторы выставки решили воздать почести своим великим соотечественникам и современникам и с гордостью продемонстрировать всему миру богатое и глубокое, содержательное и философское разное и бесконечное искусство куклы России, которым питается и вдохновляется весь мир.