Опубликован график отключения газа должникам

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 Мособлгаз вправе в одностороннем порядке приостановить подачу газа абонентам, в случае неоплаты или неполной оплаты потребленного газа в течение 2 расчетных периодов подряд. В этом году предприятие активно приступило к отключениям, в том числе в частном секторе и многоквартирных домах: за лето 2017 года Мособлгаз произвел более двух тысяч отключений газа. При этом в многоквартирных жилых домах перекрывается газ точечно, только должникам.
Напоминаем, чтобы не попасть в список должников Мособлгаза и избежать отключения газа, нужно просто оплачивать пользование газом вовремя (за текущий месяц – до 10 числа следующего месяца). Самый удобный способ – это воспользоваться личным кабинетом на сайте Мособлгаза. Достаточно просто быть в нем зарегистрированным и иметь лицевой счет, чтобы произвести моментальную оплату.
Способы оплаты пользования природным газом без взимания комиссионного сбора:
∙ в личном кабинете клиента онлайн
∙ в отделениях, терминалах и банкоматах ПАО "Мособлбанк"
∙ в терминалах АО "Газпромбанк", расположенных на территории районно-эксплуатационных служб филиалов ГУП МО "Мособлгаз".
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