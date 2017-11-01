Опубликован график отключения газа должникам

Ежемесячный график отключения газа абонентам, имеющим задолженность по оплате, опубликован на сайте Мособлгаза в специальном разделе. На данный момент в нем размещен план отключения газа на текущий месяц.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 Мособлгаз вправе в одностороннем порядке приостановить подачу газа абонентам, в случае неоплаты или неполной оплаты потребленного газа в течение 2 расчетных периодов подряд. В этом году предприятие активно приступило к отключениям, в том числе в частном секторе и многоквартирных домах: за лето 2017 года Мособлгаз произвел более двух тысяч отключений газа. При этом в многоквартирных жилых домах перекрывается газ точечно, только должникам.

Напоминаем, чтобы не попасть в список должников Мособлгаза и избежать отключения газа, нужно просто оплачивать пользование газом вовремя (за текущий месяц – до 10 числа следующего месяца). Самый удобный способ – это воспользоваться личным кабинетом на сайте Мособлгаза. Достаточно просто быть в нем зарегистрированным и иметь лицевой счет, чтобы произвести моментальную оплату.

Способы оплаты пользования природным газом без взимания комиссионного сбора:

∙ в личном кабинете клиента онлайн

∙ в отделениях, терминалах и банкоматах ПАО "Мособлбанк"

∙ в терминалах АО "Газпромбанк", расположенных на территории районно-эксплуатационных служб филиалов ГУП МО "Мособлгаз".